JAKARTA - Super Girlies terkenal di era 2010an dimana saat itu boyband dan girlband begitu menjamur. Delapan tahun vakum, Super Girlies kembali hadir untuk menggebrak industri musik Indonesia lewat konsep baru, mencakup nama grup, genre musik yang diusung dan tentunya, single baru yang berjudul I Miss You So Bad.

Super Girlies memilih nama GLIESE yang berarti "bumi super"atau bisa juga dikaitkan sebagai planet layak huni di galaksi luar Bima Sakti. Hal ini berkaitan dengan tema yang diusung member GLIESE yaitu “Reborn” atau terlahir kembali dan konsep “universe”.

Seiring bertambahnya usia dari para member, GLIESE menjadi Sebuah wadah untuk menunjukkan identitas baru setiap member serta menjadi sarana untuk mengeksplor genre dan karya musik yang berbeda dari lagu-lagu sebelumnya. Kali ini, GLIESE melahirkan karya lagu I Miss You So Bad dengan mengusung genre musik pop elektronik.

Girlband yang digawangi oleh Kinan, Laras, Sarah dan Mega ini telah merilis single I Miss You So Bad 27 Januari 2023 lalu. Salah satu memberGLIESE, Kinan, yang menciptakan lagu I Miss You So Bad pun menjelaskan inspirasi dibalik lagu tersebut. Inspirasinya pun cukup unik, berdasarkan pengalaman dari para member.

"Setiap ketemu kita selalu ngomong I Miss You So Bad, di grup whatsapp juga gitu. Dari situ lah tercetus, lagu ini untuk menyalurkan rasa rindu,"ungkap Kinan dalam acara New Single Release I Miss You So Bad di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (28/1/2023).

Lebih lanjut Kinan menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia para member, lagu yang dibawakan pun berbeda konsepnya dengan lagu di era 2010-2015 dulu dimana saat itu lagu-lagunya lebih mengangkat tema tentang keceriaan dan persahabatan. Saat ini, GLIESE memilih untuk menyuguhkan lagu yang mengekspresikan perasaan terhadap seseorang.

"Isi lagunya berbeda dengan lagu-lagu dulu, dimana lebih tentang keceriaan, persahabatan. Sekarang lebih berani berekspresi untuk mengungkapkan rasa kalau kita bener-bener kangen sama seseorang,"jelas Kinan.

Saat ini, lagu I Miss You So Bad sudah bisa didengarkan di seluruh digital musik platform seperti Spotify, Apple Music, Joox, Resso, Deezer, Tidal dan masih banyak lagi.

