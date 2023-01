JAKARTA - Festival musik metal, Hammersonic yang sempat ditunda akhirnya siap digelar di Karnaval Ancol, Jakarta Utara pada 18-19 Maret 2023.

Pihak penyelenggara telah mengumukan hal tersebut melalui akun Instagram @hammersonicfest.

"Jangan takut dan gelisah. Hammersonic 2023 akan berlangsung di Karnaval Ancol. Persiapkan dirimu karena kita akan bersenang-senang disana," tulis akun @hammersonicfest dikutip MNC Portal Indonesia, Jum'at (27/1/2023).

Pengumuman tersebut pun mendapat respons dari kalangan netizen. Sebab, banyak calon penonton Hammersonic yang telah membeli tiket sejak 2020 silam.

"Pejuang tiket era lama mulai menyimak," tulis akun @opa***.

"Syukurlah tak berubah, booking hotel jauh-jauh hari tidak sia-sia," tulis @vifu***

"Dari Malang, yuk gas," tulis akun lainnya.

Sebagaimana diketahui, Hammersonic seharusnya digelar pada 27-28 Maret 2020. Mereka kemudian kembali menunda helatan ini pada 2021 dan 2022 lalu.

Salah satu alasannya, lantaran pihak penyelenggara masih mengkhawatirkan tingkat penyebaran varian baru Covid-19.

Menurut rencana, seluruh line up Hamersonic mulai dari Slipknot, Black Flag Testament, Lucuna Coil, Come Back Kid, Burgerkill, Deadsquad, hingga Killing Me Reunion akan menjadi pengisi tahun ini.