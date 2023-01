JAKARTA - Penampilan Sophia Latjuba selalu tampak awet muda dengan paras rupawan dan body goals di usianya yang sudah menginjak kepala lima.

Bahkan, sang anak, Eva Celia pun menyadari bahwa dirinya dan sang ibu seringkali dikira kakaknya lantaran penampilannya yang awet muda.

Meski begitu, Eva Celia mengaku hubungan yang terjalin antara dirinya dan Sophia Latjuba tetap layaknya ibu dan anak.

"Mungkin orang lihatnya seperti kakak adik karena mama awet muda tapi hubungan kita ya tetep seperti ibu dan anak," ungkap Eva Celia di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis, (26/1/2023).

Melihat sang ibu yang begitu awet muda, Eva Celia membeberkan bahwa dirinya dan sang ibu sering berbagi informasi mengenai perawatan wajah serta tubuh terutama saat sedang mencoba produk perawatan yang baru.

Baca Juga: 50 Tahun Berkarya, Indomie Konsisten Hidupkan Inspirasi Indomie untuk Negeri

Follow Berita Okezone di Google News

"Kalau barengan, nggak juga sih. Kita sering sharing, misalnya aku sering kayak aku baru menemukan nightcare bagus banget, aku selalu share dan mama pasti selalu kayak 'kamu lagi pakai apa, nyobain apa'," ujarnya.

Terlebih lagi, Eva Celia menyadari di usianya yang menginjak 30 tahun ini, urusan merawat diri terutama kulit wajah dan rambutnya menjadi lebih penting sehingga dijadikan sebagai rutinitasnya sehari-hari. Eva Celia pun menganggap rutinitas itu seolah menjadi kegiatan meditasi untuknya.

"Ketika aku menginjak umur 30 aku merasa skin care dan hair care jadi lebih penting i think merawat diri sendiri adalah terutama rutinitas aku di pagi hari dan malam hari ketika i do my skincare, i do my hair care itu adalah semacam meditasi,"pungkasnya