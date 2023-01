DERETAN artis cantik yang belum mau menikah. Mereka tetap santai dan menikmati hidup meski tanpa pasangan di sisinya.

Tentu bukan hal yang sulit bagi mereka mendapatkan pasangan, mengingat hampir semua hal mereka miliki. Di samping paras yang rupawan, para perempuan ini punya karier dan pencapaian gemilang.

Berikut ini Okezone rangkum 5 artis cantik yang belum mau menikah.

1. Cinta Laura

Aktris blasteran Indonesia-Jerman ini masih betah menjomblo meski usianya hampir kepala tiga. Ia memang memilih berhati-hati sebelum memutuskan ke jenjang pernikahan agar tidak ada penyesalan.

Cinta Laura tak ingin pernikahannya berakhir dengan perceraian. "Kalau aku mendapatkan pasangan hidup, aku harus pastikan bisa selamanya," ujar Cinta.

2. Prilly Latuconsina

Prilly Latuconsina selalu menegaskan tak mau menikah muda. Mantan kekasih Maxime Bouttier ini ingin mengikat janji suci dengan pria pilihannya kelak ketika usianya 30-an.

Perempuan 25 tahun ini berpikir bahwa tujuan pernikahan bukan hanya untuk menghasilkan keturunan. "Kalau memang dia nikahin gue itu karena pengen nemenin gue di masa tua ya gue setuju," kata Prilly dikutip dari YouTube milik Denny Sumargo.

3. Anya Geraldine

Anya Geraldine sempat berencana menikah dengan Ovi Rangkuti, tetapi hubungan itu kandas. Bintang serial Layangan Putus itu pun sempat ngegas ketika dituntut buru-buru menikah oleh netizen.

Menurut Anya, pernikahan adalah keputusan yang harus dipertimbangkan matang. "Banyak yang ada unprepared. Belum siap jadi istri, belum siap jadi suami, belum siap jadi ibu, belum siap tanggung jawab secara finansial, secara komitmen, kewajiban,” tutur sang artis, dikutip dari unggahan Instagramnya pada 30 Mei 2022.

4. Ariel Tatum

Aktris Ariel Tatum juga tak mau menikah cepat. Perempuan 25 tahun ini merasa belum siap ke jenjang pelaminan di usia muda karena ingin mempersiapkan diri.

"Emang lagi mau fokus banyak hal dulu, aku mempersiapkan diriku sendiri dulu aja menjadi the version of myself. Biar nanti ketika orang yang tepat datang, bisa sama-sama saling membahagiakan," ujar Ariel dalam sebuah program televisi beberapa tahun silam.

5. Leony Vitria

Mantan penyanyi cilik ini sempat menggegerkan publik karena mengaku tidak ingin menikah. Ia tidak tertarik menjalin hubungan dan berpikir bahwa pernikahan adalah memerlukan persiapan mental dan kedewasaan.

"Menurut gue institusi pernikahan itu untuk melindungi keluarga. Sedangkan yang aku butuhin dalam hidup sekarang itu ya cukup segini aja. Aku belum butuh tanggung jawab lagi, tanggung jawab baru dan segala macem belum terpikirkan,” ujar eks personel Trio Kwek Kwek itu.