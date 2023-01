SEOUL - Bersiaplah untuk melihat keseruan di balik layar comeback terbaru Taeyang BIGBANG di “The Manager”. Episode terbaru dari "The Manager" ini akan tayang pada 28 Januari 2023.

Melansir Soompi, Minggu (22/1/2023), pada tanggal 21 Januari, reality show MBC yang populer menayangkan teaser episode mendatang yang menampilkan Taeyang sebagai bintang tamu.

Teaser yang baru dirilis itu dimulai dengan Taeyang memperkenalkan dirinya kepada pemirsa dan menyebutkan bahwa sudah enam tahun sejak comeback solo terakhirnya.

Penyanyi itu kemudian menggetarkan panelis dengan membuat ulang meme viral dari konsernya di mana dia menyanyikan, "Everyone, I missed you so much."

BACA JUGA:Indri Giana dan Ustadz Riza Muhammad Umumkan Kelahiran Bayi Kembar

Klip berlanjut untuk membawa pemirsa ke balik layar persiapan comeback solo Taeyang, dengan bertemu seorang teman lama yang masih misterius.

Sementara itu diketahui, Taeyang BIGBANG baru merilis lagu solo berjudu; 'VIBE' yang berkolaborasi dengan Jimin BTS.

Baca Juga: Parents Wajib Tahu! Pasang WiFi di Rumah jadi Bikin Hemat dan Gak Khawatir Kehabisan Kuota

Follow Berita Okezone di Google News

(CLO)