JAKARTA - Pasangan Chelsea Olivia dan Glenn Alinskie urut merayakan Imlek 2023. Namun ada yang berbeda di perayaan tahun baru China kali ini.Â

Hal itu lantaran Glenn Alinskie tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Chelsea mengaku jika Imlek tahun ini tidak akan pernah dia lupakan.

"Imlek kali ini nggak akan pernah dilupain karena kita ngerayain di RS," tulis Chelsea Olivia dikutip dari Instagram Story miliknya, Minggu (22/1/2023).

Kendati begitu, ibu dua anak ini tetap menyambut Tahun Baru China itu dengan penuh kebahagiaan.

Bahkan ia juga menyiapkan beberapa makanan khas Imlek bak ala-ala dinner bersama keluarga meski di rumah sakit.

"Di rumah sakit kita udah siap-siap untuk Chinese New Year," ucap Chelsea Olivia di dalam video.

Sementara itu, lewat Instagram Story Glenn Alinskie, ia memperlihatkan foto keluarga bersama sang istri dan anak-anaknya sembari memakai busana seragam.

"Chaines new year eve dinner in the hospital! We pretty much brought buffet into the ward," tulis Glenn Alinskie di Instagram Story miliknya.

Sementara itu, berdasarkan perhitungan kalender China, 2023 masuk dalam tahun Kelinci Air yang dimulai dari 22 Januari 2023 hingga 9 Februari 2024.