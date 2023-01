JAKARTA - Pertanyaan mengenai Pradikta Wicaksono anak ke berapa belakangan banyak dibahas. Publik tampaknya cukup penasaran dengan mantan vokalis dari Yovie & Nuno tersebut.

Dikta panggilan akrabnya diketahui lahir di Jakarta, 10 Januari 1986, sekarang berumur 37 tahun. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Alm. Dicky Sulaksono dan Endang Pratiwi. Dia juga diketahui memeluk agama Islam.

Dikta mulai bergabung dalam sebuah band garapan Yovie Widianto yaitu Yovie and Nuno sejak tahun 2007 silam. Saat itu Yovie and Nuno sedang ada perubahan formasi personil. Awal ia menjadi vokalis Yovie and Nuno bersama Dudy Oris, sebelum akhirnya Dudy memutuskan hengkang pada tahun 2012.

Setelah Dudy, Dikta berpartner dengan vokalis pengganti Dudy yakni Arya Windura di Yovie and Nuno. Namun Arya juga memilih mundur dari band tersebut pada 2020 lalu.

Selain tergabung dalam Yovie and Nuno, Dikta juga menjadi vokalis sekaligus gitaris dalam Dikta Project. Sebuah proyek musik miliknya. Berbeda dari Yovie and Nuno, Dikta Project mengusung genre blues, funk, dan soul.

Pada 1 Juni 2022 lalu, Dikta memilih untuk hengkang dari Yovie & Nuno. Keputusan tersebut diambilnya usai mendapat pekerjaan lain pada masa Covid-19.

Sering mengalami bentrok jadwal dengan bandnya, membuat Dikta terpaksa memilih keluar. Meski begitu, kini Dikta masih tetap berkarir didunia musik dan baru saja merilis EP terbarunya yang berisi enam buah lagu.

Pada 2015 silam, Dikta mulai berani menjajal dunia akting. Ia diketahui sempat bermain dalam sinetron bertajuk Stereo dan juga Cinta dan Rahasia. Sementara itu, di tahun ini, sedikitnya akan ada dua buah film yang diperankan oleh Dikta, diantaranya Dealova 2 dan Kata.

Hal yang menarik dari karir keartisan Dikta adalah insiden saat dirinya mengalami pelecehan seksual pada 13 Januari 2023 lalu. Kala itu, Dikta yang baru saja selesai manggung di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat terlihat memegangi alat vitalnya dan berjongkok, usai berhasil melewati kerumunan penggemarnya. Pria 37 tahun itu tampaknya kesakitan lantaran alat vitalnya diremas dengan sengaja oleh oknum fans. Hal itu membuat netizen menilai hal tersebut termasuk pelecehan dan meminta pihak sang artis mengusut masalah itu.