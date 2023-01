JAKARTA - Putra dari Deddy Corbuzier, Azkanio Nikola Corbuzier menerima tantangan 'The Way of Bruce Lee'. Dalam tantangan tersebut, Azka diminta untuk melawan Edwin Chia alias BTR Starlest dalam game PUBG Mobile.

Ditantang untuk mengalahkan BTR Starlest, Azka mengaku cukup antusias. Apalagi tantangan tersebut sengaja dibuat untuk menyambut kolaborasi antara PUBG Mobile dengan Bruce Lee yang hadir bertepatan dengan pembaruan versi 2.4 bertajuk Martial Showdown pada 6 Januari 2023.

PUBG MOBILE Indonesia sendiri mengaku sengaja menggandeng Azka Corbuzier lantaran remaja 16 tahun itu dikenal sebagai salah satu publik figur yang menggeluti seni bela diri sejak kecil. Bahkan sampai saat ini, Azka telah menguasai lebih dari lima jenis bela diri.

Azka sendiri telah mengikuti tantangan 'The Way of Bruce Lee' yang disiarkan di akun Facebook dan YouTube PUBG MOBILE Indonesia pada 15 Januari 2023 pukul 19.00 WIB kemarin. Dalam tantangan tersebut, Azka berhadapan dengan salah satu pemain profesional, BTR Starlest. Sekaligus bangga bisa terlibat dalam kolaborasi tersebut.

"Saya senang dapat menjadi bagian dalam projek PUBG MOBILE Indonesia, yang saat ini sedang berkolaborasi dengan Bruce Lee," ungkap Azka Corbuzier dikutip dari siaran pers yang diterima MNC Portal Indonesia, Senin (16/1/2023).

Menurut Azka, Bruce Lee merupakan sosok guru terbaik dalam bela diri kungfu yang disegani di seluruh dunia.

"Termasuk oleh saya sendiri, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk dapat mengambil bagian dalam proyek ini," lanjut Azka.

Tak hanya bermain game. Azka mengaku keterlibatannya dalam kolaborasi ini seakan menambah pengalaman baru dalam hidupnya. "Dan saya menantikan kesempatan selanjutnya untuk dapat berkolaborasi kembali dengan PUBG MOBILE Indonesia," pungkasnya. Sekedar informasi, kolaborasi PUBG MOBILE x Bruce Lee tengah berlangsung di dalam permainan PUBG MOBILE. Mengenai informasi lengkap soal kolaborasi ini, dapat ditemukan di kanal resmi PUBG MOBILE Indonesia.