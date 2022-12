JAKARTA - Hubungan ayah-anak antara Deddy Corbuzier dan Azka Corbuzier memang bisa dikatakan cukup dekat. Apalagi sejak kecil Azka memang diasuh oleh ayahnya seorang diri, sebelum akhirnya memiliki ibu sambung yakni Sabrina Chairunnisa.

Menariknya, meski hubungan keduanya cukup dekat, Azka mengaku tak tahu siapakah nama asli ayahnya. Hal itu bahkan diketahui saat Sabrina memberikan pertanyaan pada anak angkatnya, Nada Tarina Putri.

"Sebutkan nama asli papa," kata Sabrina pada Nada dalan akun YouTube milik Azka.

"Deddy Cahyadi Sunjoyo," jawab Nada yakin.

Sayangnya, jawaban Nada dianggap salah oleh Sabrina. Pasalnya Nada dianggap kurang lengkap menyebutkan nama dari mantan suami Kalina Oktarani tersebut.

"Salah, depannya salah," beber Sabrina.

Mendengar ibu sambungnya dan adik angkatnya sibuk menebak nama asli ayahnya, Azka pun terlihat bingung. Pasalnya, ia mengaku tak tahu siapakah nama asli pria yang dikenal dengan nama Deddy Corbuzier tersebut.

"There's a start?," tanya Azka secara berulang.

"Dia nggak tahu," timpal Nada menertawakan kakak angkatnya.

Melihat Azka bingung, Sabrina lantas menanyakan hal itu pada putra sambungnya.

"Azka nggak tahu nama panjang papa?," tanya Sabrina.

"No. What is your first name," jawab Azka dan kembali menanyakan soal nama asli ayahnya.

Sabrina lantas memberi tahu Azka nama asli dari Deddy Corbuzier, yakni Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Mendengar nama panjang ayahnya, remaja 16 tahun ini terlihat kaget. "You have Andreas? Deodatus?," tanya Azka. Pertanyaan tersebut hanya dijawab dengan anggukan kepala Deddy ke arah putranya. Ia bahkan terlihat tersenyum melihat reaksi putranya saat pertama kali mengetahui nama aslinya. Melihat video tersebut, netizen lantas ikut menertawakan kelucuan Azka. Pasalnya, anak kandung Deddy Corbuzier itu baru mengetahui siapakah nama lengkap dari ayahnya setelah 16 tahun lahir ke dunia. "Imagine mukanya Azka, saking dia sendiri gak percaya kalau dia ternyata selama ini gak tahu nama lengkap ayahnya," kata salah satu netizen. "Muka azka pas tau nama lengkap bapak nya sendiri. Wkwkwkwk asli ngakak," timpal netizen lain. "Makanya nama jangan diganti pake nama artis. Sampai anak sendiri gak tau the real name dr Mas Deddy," lanjut netizen.