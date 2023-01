SEOUL - Jessica Jung memberikan dukungan pada Jennie dengan datang ke konser BLACKPINK.

Diketahui, Jessica Jung dan Jennie memang diketahui bersahabat sejak lama.

Momen saat Jessica Jung mendukung Jennie itu dibagikan dalam akun Instagramnya, @jessica.syj, pada Minggu (15/1/2023).

Dalam Instagram story, Jessica mengunggah saat Jennie tampil solo di konsernya menyanyikan lagu 'You and Me'.

"My nini baby," tulis Jessica.

BLACKPINK saat ini memang sedang menggelar tur konser 'BORN PINK'.

Mereka telah menggelar konser selama tiga hari di Hong Kong.

Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa juga akan konser di Jakarta, Indonesia pada 11 dan 12 Maret 2023 mendatang.

