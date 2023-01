JAKARTA - Roro Fitria baru saja mengunjungi kediaman Venna Melinda. Selain untuk bersilaturahmi, mantan istri Andre Irawan ini juga sempat bertukar cerita sekaligus mendengarkan curahan hati Venna Melinda yang baru saja mengalami kekerasan dalam rumah tangganya bersama Ferry Irawan.

Dalam pertemuan mereka, Roro mengatakan bahwa wanita 50 tahun itu sempat meneteskan airmata saat menceritakan ulang KDRT yang dialaminya. Bahkan keduanya juga sempat beribadah bersama untuk memohon kekuatan dari sang maha pencipta.

"My lovely sister, bisa meluk mbak Venna kenceng (nangis). Cerita tentang malam bareng, sholat bareng, yakin dan percaya mbak Venna dapat keberkahan yang luar biasa dari Allah," kata Roro Fitria saat ditemui di Kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu, 15 Januari 2023.

Sebagai sahabat, Roro Fitria yang juga sempat mengalami kasus sama jelas memberikan kekuatan untuk ibu tiga anak tersebut. Ia bahkan sempat memberikan pujiannya pada Venna lantaran berani untuk angkat bicara dan melaporkan KDRT yang dilakukan suaminya.

"Nyai cuma menguatkan pribadi mbak Venna supaya kuat, life must go on, mbak Venna cantik, cerdas, luar biasa, hebat. Jadi sangat nggak layak diperlakukan seperti itu udah cukup ya," ucapnya.

"Beberapa bulan mbak Venna mengalami, ya udah amat sangat cukup bersabar dan momentum terjadi ini, klimaksnya dari mbak Venna. Sebagai sahabat saya mensupport kebahagiaan mbak Venna," jelasnya.

Lebih lanjut, Roro berharap agar mantan istri Ivan Fadilla Soedjoko itu bisa bersabar dan menyerahkan semua masalah yang tengah dihadapinya kepada Allah SWT. Karena menurutnya, dengan cara itulah Venna akan mendapatkan solusi dan jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapinya. "Alhamdulillah meski cobaan dari Allah, sudah sadar, sudah berpisah, begitu juga mba Venna, serahkan keputusan ke mba Venna. Karena mba Venna jalani yang terbaik, doakan terbaik untuk Mbakku sayang," tandasnya.