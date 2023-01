JAKARTA - Setelah Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan ke polisi atas dugaan KDRT, fakta demi fakta mulai terungkap.

Kali ini soal kilas balik saat awal-awal Venna Melinda akan menikah dengan Ferry Irawan, ternyata Verrell Bramasta selaku anak sulung Venna mengaku tidak mengetahui hak tersebut.

Alih-alih tahu dari sang ibunda, Verrell justru tahu kabar sang ibu akan segera menikah dari awak media.

"Aku rasa semua serba mendadak aja karena jujur aku tahu mama mau menikah pada saat itu tuh dari media," ungkap Verrell Bramasta saat jadi bintang tamu di podcast Deddy Corbuzier yang tayang pada Minggu (15/1/2023).

Sejak awal mantan kekasih Natasha Wilona itu memang kurang setuju dengan pilihan sang ibunda untuk menikah lagi dengan Ferry Irawan. Bahkan diakui Verrell, dirinya tidak mengenal betul sosok aktor 45 tahun itu.

"Sama sekali enggak (kenal). Jadi aku nggak tahu tiba-tiba mereka sering posting bareng di somed," ujar Verrell Bramasta.

"Terus aku tanya ke adik, 'ini emang mamah sama orang ini apa hubungannya' terus Athalla bilang mereka udah mau nikah," jelas Verrell.

Verrell juga mengaku ia tidak banyak mengetahui tentang rumah tangga sang ibu. Sebab sejak awal dirinya memang tidak merestui.

Baca Juga: Lindungi Diri dan Keluarga, Liburan Tanpa Curiga

Follow Berita Okezone di Google News

"Sejujurnya tentang pernikahan mereka, aku nggak terlalu tahu banyak, karena dari awal mama nikah sama Om Ferry aku bilang, mah are you sure?" terang Verrell.

"Maksudnya kayak, tapi apapun keputusan mama, Verrell bakalan mendukung karena i want to see her happy kan," sambungnya.

Oleh karena itulah Verrell pun menjadi orang terkahir yang diberitahu oleh Venna Melinda saat akan menikah dengan Ferry Irawan. Selain itu Verrell juga dikenal sebagai anak pertama yang memiliki sifat protektif dan berani berpendapat.

"Kalau aku pribadi mama ngasih tahu aku terkahir karena aku yang paling protektif, berani," kata Verrell Bramasta.

Akhirnya Verrell pun mengalah dan terjadilah pernikahan Venna Melinda dan Ferry Irawan pada 7 Maret 2022.

Kini pernikahan yang belum genap satu tahun itu terancam berkahir, setelah adanya dugaan KDRT yang dilakukan Ferry Irawan terhadap Venna Melinda sampai mengakibatkan hidungnya berdarah-darah.