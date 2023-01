JAKARTA - Presenter kenamaan Indra Bekti terus menunjukkan kondisi yang berangsur membaik setelah pindah dari ruang ICU ke ruang rawat inap sejak beberapa hari lalu.

Selain sang istri, Aldila Jelita serta kedua anaknya, Dafania Sahira dan Anabell Eleanor yang setia mendampingi di rumah sakit, sang sahabat Indy Barends juga tak ketinggalan untuk menjenguk Bekti dan memantau perkembangan kondisinya.

Indy Barends mengunggah sebuah video yang mengharukan sekaligus membahagiakan dimana Bekti terlihat sedang belajar berjalan dan terdengar bisa berteriak.

Selangkah demi selangkah Bekti mencoba untuk belajar berjalan dengan dibantu oleh petugas medis serta sang istri tercinta. Indy Barends sampai kaget dan melompat kegirangan ketika mendengar Bekti berteriak.

Tak lupa dirinya selalu memuji setiap usaha Bekti untuk melangkah sebagai bentuk penghargaan pada Bekti yang tak menyerah berjuang agar segera pulih

Mereka pun sempat berpelukan dengan penuh haru. Indy Barends terus menguatkan Bekti dengan menggenggam tangannya.

Indy Barends pun menuliskan pesan dukungan untuk menguatkan Bekti melalui keterangan video yang diunggahnya itu.

"You should never give up on your hopes and your dreams. You gotta get up, get out, get into it, get it on to be strong (kamu tidak boleh menyerah pada harapan dan impianmu. Kamu harus bangun, keluar, masuk ke dalamnya, teruskan untuk menjadi kuat)," tulis Indy Barends dikutip dari unggahan akun Tiktok pribadinya, Minggu (15/1/2023).

Seperti yang diketahui, Indra Bekti dilarikan ke RS Abdi Waluyo, Jakarta Pusat, pada 28 Desember 2022 karena mengalami pendarahan otak usai ditemukan pingsan di kamar mandi kantornya. Bekti diketahui mengalami pecah pembuluh darah di kepala bagian kiri.

Setelah dirawat di ICU, dia dipindahkan ke ruang rawat inap. Sudah hampir 20 hari dirinya di rumah sakit dan terus menunjukkan perkembangan yang baik.