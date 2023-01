JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Seperti pada video yang diunggahnya pada kali ini, Marcella membagikan penampilannya membawakan lagu ‘Black Coffee’ yang dipopulerkan oleh Peggy Lee.

‘Black Coffee’ mengisahkan tentang ratapan seorang wanita tentang betapa kesepian dan perasaannya saat dia terjebak di rumah, menunggu suaminya pulang.

Diiringi oleh alunan alat musik yang apik, penampilan Marcella terlihat begitu berkharisma. Ditambah dengan merdunya suara Marcella membawakan genre jazz, membuat siapa saja yang menontonnya akan terhanyut dan terhipnotis dengan penampilan Marcella.

Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella menyanyikan ‘Like Someone in Love’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!

