JAKARTA - Aktor Revaldo kembali tersandung kasus penyalahgunaan narkoba. Hal ini sudah dibenarkan oleh pihak kepolisian.

"Iya benar penangkapan kemarin mba. Ini masih dalam proses pemeriksaan, mohon tunggu perkembangannya,โ€ ujar direktur reserse narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa, saat dihubungi MNC Portal, Kamis, (12/1/2023).

Kombes Mukti juga menyebut, pihaknya berhasil menyita sejumlah barang bukti narkoba berupa sabu dan ganja. Namun, ia tak membeberkan secara pasti terkait banyaknya barang bukti tersebut karena masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan.

โ€œBarang bukti yang berhasil kami sita sabu dan ganja ya mba. Selengkapnya masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan,โ€ lanjutnya.*

Penangkapan terkait narkoba ini bukan pertama kalinya bagi Revaldo. Sebelumnya, bintang film 30 Hari Mencari Cinta ini sudah 2 kali dipenjara karena narkoba.

Pertama kalinya, Revaldo ditangkap pada 10 April 2006. Dia bersama temannya diciduk saat sedang berpesta narkoba.

Ketika itu, Revaldo divonis penjara 2 tahun dan denda Rp1 juta subsider 1 bulan kurungan. Namun hukuman penjara itu tampaknya belum membuatnya jera.

Setelah menghirup udara bebas, satu tahun kemudian Revaldo kembali ditangkap pada 21 Juli 2010. Polisi menemukan narkoba jenis sabu-sabu dan paket ganja kering.

Revaldo kemudian merasakan kelamnya tinggal di bui selama sekira 4,5 tahun. Pada Februari 2015, ia kembali bebas dan berkarya lagi di industri hiburan Tanah Air.

Mengenai perbuatannya yang mengulang lagi penggunaan narkoba, Revaldo sempat mengatakan bahwa kemungkinan hal itu disebabkan depresi. Hal tersebut diketahui ketika dia mendapat bimbingan psikologi.

Gue jadi tahu masalah gue apa. Ketangkep pertama gue berpikir kalau gue bisa berhenti sendiri. Bisa berhenti sendiri tapi habis itu 'pake''lagi, hahaha. Karena memang di dalam diri gue masih belum sembuh," tuturnya di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan pada 2017.

"Pas ketangkep kedua kali, pas beberapa minggu sebelum bebas ada bimbingan psikologi. Di situ gue dikasih tahu kalau gue depresi. Ada penangannya, kalau depresi enggak perlu pakai sabu," tandasnya.

Pemilik nama lengkap Revaldo Fifaldi Surya Permana itu juga mulai wara-wiri lagi di film setelah bebas penjara. Seperti film The Night Comes For Us, Sayap-Sayap Patah, hingga yang terbaru adalah Sri Asih.