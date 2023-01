FILM Mortdecai dibintangi oleh aktor kenamaan Johnny Depp. Film bergenre action comedy ini disutradarai oleh David Koeep dan rilis pada 2015.

Selain Johnny Depp, sejumlah artis terkenal turut membintangi film ini. Seperti Gwyneth Paltrow, Ewan McGregor, Olivia Munn, Paul Bettany, dan Jeff Goldblum.

Berikut ini -fakta fakta menarik film Mortdecai, dilansir dari berbagai sumber.

1. Diadaptasi dari Novel

Film Mortdecai diadaptasi dari seri novel karya penulis Inggris, Kyril Bonfiglioli yakni The Great Mortdecai Moustache Mystery. Seri novel ini diselesaikan oleh Craig Brown pada 1999.

Sebelumnya, Bonfioglioli mulai merilis seri kisah Mortdecai pada tahun 1970-an, yakni Don't Point That Thing at Me, After You with the Pistol, Something Nasty in the Woodshed. Mengisahkan petualangan Charlie Mortdecai, pedagang seni aristokrat yang ditemani oleh pelayannya, Jock

2. Tampil dengan Kumis Ikonik Seperti diketahui bahwa Depp punya julukan aktor seribu wajah. Pasalnya, pria kelahiran 9 Juni 1963 itu selalu sukses tampil dengan berbagai macam karakter yang ikonik di setiap film. Salah satunya juga di film Mortdecai. Meski tak seunik penampilannya di film lain seperti Jack Sparrow di The Pirates of Carribean, namun dia juga cukup ikonik dengan tampilan klimis lengkap dengan kumis runcing. 3. Gwyneth Paltrow Geli dengan Johnny Depp Hal lucu di balik layar datang dari lawan main Depp, yakni Gwyneth Paltrow. Sang aktris blakblakan mengaku geli dengan kumis aneh sang aktor. Ketika harus melakukan adegan ciuman dengan Depp, Paltrow harus menahan diri agar tidak tertawa. Bahkan adegan itu sampai diulang hingga sekira 15 kali.