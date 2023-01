JAKARTA - Nikita Mirzani menikmati kebebasannya pasca ditahan selama dua bulan di Rutan Kelas IIB Serang, Banten. Setelah bebas, kini kekasih Antonio Dedola ini sudah bisa menikmati kehidupannya kembali, termasuk berjalan-jalan santai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta.

Hal itu membuat Nikita Mirzani sempat melayangkan sindirannya pada Dito Mahendra yang melaporkannya atas tudingan pencemaran nama baik. Pasalnya saat ini Dito tengah berada di Hutan Riau lantaran diduga menghindar dari panggilan KPK untuk memberi kesaksian terakt tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi.

"You are only young once, but you can stay immature indefinitely. Dito dimana lo enak kan jalan2 ke mall ga ada yg awasin," tulis Nikita Mirzani dalam cuitan di akun instagram pribadinya, Senin (9/1/2023).

Melihat unggahan sahabatnya, Fitri Salhuteru lantas ikut menuliskan pendapatnya. Ia menyebut dengan candaan bahwa kekasih Nindy Ayunda tengah berada di hutan untuk berburu.

"Dito lagi berburu pig di kebon," kata Fitri.

Sementara itu beberapa netizen rupanya mendukung tindakan Nikita Mirzani tersebut. Pasalnya Dito Mahendra hingga kini belum pernah sekalipun menunjukkan batang hidungnya. Terhitung mulai dari panggilan KPK hingga persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Serang atas kasus dugaan pencemaran nama baik dilaporkannya.

"Jangan kasih kendor Mpok!!! SIKAT TERUS," tulis dicky_difie.

"Hahaha si dito lagi ngumpet," ucap rachmaw***.

"Ngakak baca caption nikmir, DM ayo cepetan pulang tuh nikmir nungguin," imbuh kebali***. "Ya allah gua salut sama ka niki amazon bgtzzz," tambah novnov***. "Nyai jalan2 Mana tau ketemu yg lagi cari KPK," lanjut anggun***.