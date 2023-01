JAKARTA - Global Radio Jakarta Globalkustik kembali hadir di Anjungan Sarinah Jakarta Pusat, Jumat (6/01/2023). Acara yang dibawakan Laras Tahira dan Shandy luo kembali hadirkan Musisi Tanah Air yaitu Mikha Angelo.

Mikha Angelo menjadi musisi yang tampil di Globalkustik kali ini. Mikha membawakan 4 lagu andalannya yaitu 'Celebrate', 'Shot', 'Terjanji' dan 'Too and More'.

Mikha baru saja mengisi soundtrack film "Cek Toko Sebelah 2" yang berjudul 'Terjanji'. Ini adalah kedua kalinya Mikha mengisi soundtrack film Cek toko sebelah yang disutradai oleh Ernest Prakarsa.

Ditulis, disusun, diaransemen dan diproduksi oleh Mikha Angelo sendiri, ia menciptakan lagu ini yang terinspirasi dari cerita film Cek Toko Sebelah 2.

Menurut Mikha, kalau sudah bicara tentang cinta, kita harus akui bahwa tidak semua ada di tangan kita, karena dunia punya caranya sendiri untuk menyatukan ataupun memisahkan.

Lalu, manakah yang benar dalam hidup, apakah kita yang benar-benar menemukan cinta, ataukah cinta yang menemukan kita? Itulah cinta, dua manusia yang terjanji menjadi satu.

Terus dengerin Gobal Radio Jakarta di Frekuensi 88,4 FM. Selain itu bisa juga streaming di www.globalradio.co.id. Globalkustik juga bisa didengerin di berbagai radio daerah seperti Star Radio (Padang), Rasi FM (Magetan), dan Bomantara (Singkawang). Untuk informasi lainnya bisa kunjungi Social Media Global Radio Jakarta di @884globalradio. Globalkustik balik lagi di Anjungan Sarinah pada Jumat (13/01)

