SEOUL - The Golden Disc Awards 2023 telah digelar di Bangkok, Thailand, pada Sabtu (7/1/2023).

Dalam acara ke-37 itu, BTS memenangkan daesang, 'Album of the Year' untuk enam tahun berturut-turut.

Diketahui, penghargaan di Korea dibagi dua, bonsang dan daesang. Bonsang adalah piala perak atau disebut dengan Main Award sedangkan Daesang adalah piagam emas yaitu penghargaan tertinggi.

Sementara itu, IVE yang baru debut pada Desember 2021 lalu, mampu meraih daesang untuk 'Digital Song of the Year' serta 'Rookie Artist of the Year'.

Berikut ini daftar lengkap pemenang The Golden Disc Awards 2023:

Digital Song of the Year (Daesang): IVE

Album of the Year (Daesang): BTS

Best Digital Song (Bonsang): BIGBANG, (G)I-DLE, IVE, Jay Park, MeloMance’s Kim Min Seok, Lim Young Woong, NewJeans, PSY

Best Album (Bonsang): BLACKPINK, BTS, ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM, SEVENTEEN, Stray Kids

Artist of the Year: PSY Most Popular Artist: (G)I-DLE, Stray Kids Rookie Artist of the Year: IVE, LE SSERAFIM, NewJeans TikTok Golden Disc Popularity Award: BTS Best Group: TREASURE Best Performance: SEVENTEEN Best Solo Artist: BE'O, Younha Best R&B/Hip Hop: BIG Naughty Best Producer: Seo Hyun Joo of Starship Entertainment Thai Fans Support with BAOJI: BTS's J-Hope Thai K-Pop Artist: SEVENTEEN