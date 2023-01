JAKARTA - Indra Bekti merupakan salah satu dari sekian banyak publik figur pekerja keras. Meski jarang tampil dilayar kaca, pelantun Koq Gitu Sih tersebut masih sering mendapatkan tawaran pekerjaan offline dan juga rutin menjalani siaran di radio.

Bekti sendiri diketahui memiliki istri dan juga dua orang anak. Anak pertamanya, Dafania Sahira Indrabekti, diketahui baru berusia 10 tahun, sementara anak keduanya, Anabell Eleanor, 8 tahun.

Memahami bahwa dirinya adalah seorang kepala keluarga yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarga, hal itu membuat pria 45 tahun ini sering kali mempertanyakan soal pekerjaannya. Padahal, kondisinya saat ini bisa dikatakan belum pulih benar dari operasi akibat pendarahan di otak.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Aldilla Jelita. Ia menyebut bahwa suaminya sering kali memikirkan jadwal syutingnya selama menjalani perawatan di ICU. Dilla sendiri sampai mengaku heran dengan sikap suaminya yang masih saja memikirkan pekerjaannya di tengah masa pemulihan.

"Sebenarnya Masya Allah sih dari awal sampe detik ini 'ini jam berapa Bun', 'Jam 09.00 WIB', 'Sembilan apa Bun?' 'Pagi'. Oh 'I must go i want a walking' itu yang dipikirin," papar Aldila Jelita saat ditemui awak media di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2023).

Aldila mengatakan bahwa suaminya sudah tak sabar untuk kembali bekerja. Bintang film This Is Cinta ini bahkan disinyalir sudah merasa bosan lantaran hanya terbaring di tempat tidur ICU selama kurang lebih sepekan terakhir.

"Dia bilang 'Nggak aku tuh ada kerjaan lho Bun hari ini, padahal otaknya dia intinya kerjaan. Karena dia workaholic jadi itu yang dipikirkannya sih," jelas Aldila Jelita. Pria yang akrab disapa Bekti ini juga sempat mengutarakan banyak permintaan kepada Aldila Jelita. Setelah sembuh nanti, Indra Bekti meminta untuk melakukan liburan bersama keluarga hingga menyantap makanan favoritnya. "Kemarin juga ngomong mau kebab, terus yang dia ingat kita selalu dia pengennya staycation karena setiap kita staycation Mas Bekti pengin staycation tapi waktu yang dia pengen dianya selalu kerja," kata Dilla.