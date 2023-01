JAKARTA - Adik Gabriel Prince, yakni Royce Soerija Putra akhirnya buka suara terkait video viral yang membuatnya diduga menyukai sesama jenis.

Kini, Royce secara tegas membantah dan memberikan klarifikasinya di Instagramnya @royce.va, pada Kamis (5/1/2023).

Remaja blasteran Cina-Belanda ini menegaskan orientasi seksualnya normal, yakni menyukai wanita.

“Guys, I’m straight (teman-teman, aku normal),” tulis Royce di Insta Story-nya, pada Rabu (4/1/2023).

Tak sampai di situ, seorang netizen laki-laki justru menawarkan diri ingin menjadi kekasih Royce.

Namun, ia menegaskan dirinya bukan penyuka sesama jenis dan menyukai perempuan.

“Tolong, hentikan semua ini,” tegas remaja 14 tahun itu.

Sementara itu diketahui, kehebohan itu bermula saat Prince dan Royce menjadi bintang tamu di acara talkshow sebuah stasiun televisi swasta.

Saat itu, ia menjelaskan soal kehidupan asmaranya. Royce mengaku tak pernah ditolak oleh wanita lantaran tak mengejar mereka.

“Ditolak kayaknya gak pernah, but that's because I don't go for girls (tapi itu karena aku tidak mengejar perempuan),” ungkap Royce.

Bahkan, Prince sempat bingung dengan jawaban adiknya tersebut dan bertanya lagi maksudnya hingga Ayu Ting Ting memecah suasana.