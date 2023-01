JAKARTA - Adik influencer Gabriel Prince, Royce Soerija Putra baru-baru ini membuat gempar netizen lantaran jawabannya yang ambigu.

Kehebohan itu bermula saat Prince dan Royce menjadi bintang tamu di acara talkshow sebuah stasiun televisi swasta.

Kemudian, remaja berdarah Cina, Belanda dan Indonesia ini menjelaskan soal kehidupan asmaranya.

Video percakapan itu pun diunggah akun Twitter, @jinjamoella, Rabu (4/1/23).

“Pernah gak sih lagi ngedeketij cewek gitu, terus ditolak?,” tanya Ruben Onsu, selaku pemandu acara tersebut, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (5/1/23).

Royce pun menjawab pertanyaan itu dengan malu-malu. Remaja 14 tahun ini mengatakan dirinya tidak mengejar perempuan.

“Ditolak kayaknya gak pernah, but that's because I don't go for girls (tapi itu karena aku tidak mengejar perempuan),” ungkap Royce.

Follow Berita Okezone di Google News

Bahkan, Prince sempat bingung dengan jawaban adiknya tersebut dan bertanya lagi maksudnya hingga Ayu Ting Ting memecah suasana. Alhasil, pengakuan Royce itu membuat netizen ikut bertanya-tanya hingga berpikir menyukai sesama jenis atau homo. BACA JUGA:Sidang Cerai Perdana Putra Siregar dan Septia Yetri Opani Digelar 10 Januari “I don’t go for girls artinya gak tertarik sama cewek,” kata akun @jus***. “Adiknya jawab agak ambigu,” sambung akun @soff***. "Mungkin maksud dia kaya dia tuh gak pernah deketin cewe, tapi cewe yang deketin doi. Ini kalau positive thinking yahhh," ucap akun @hoo***.