JAKARTA - Presenter Boy William bagikan keseruannya saat bertemu Choi Siwon Super Junior di Korea Selatan.

Dalam postingan Instagramnya, @boywilliam17, ia membagikan potretnya bersama Siwon. Keduanya tampak tersenyum ke arah kamera.

Boy mengatakan bahwa ia bertemu Siwon yang dipanggilnya sebagai 'hyung' atau berarti kakak laki-laki di kafe milik member Super Junior itu.

Presenter 31 tahun itu mengucapkan rasa terima kasihnya lantaran Siwon masih sempat bertemu dan mengobrol dengannya di sela-sela waktunya yang sibuk.

"January dump in Korea. Ketemu Hyung Siwon lagi di cafenya ngobrol-ngobrol, bagus tempatnya btw. Thank you Hyung for meeting me in the middle of ur busy schedule," kata Boy.

Selain itu, Boy juga menceritakan perjalanannya selama di Korea. Ia mencoba untuk mengubah gaya rambut ala orang Korea.

Dilanjutkan dengan menghabiskan waktu bersama teman serta keluarganya.

"Potong rambut ala ala korea bareng sepupu gue si basti yang ujung-ujungnya rambutnya jadi kayak orang to*** lol - meeting new friends & quality time with family. Thank u God for an amazing start to 2023," lanjut Boy. Diketahui, Boy memang sering disebut mirip dengan Siwon. Keduanya juga sempat bertemu dan berbincang saat Siwon berada di Indonesia. BACA JUGA:Haru, Anak-anak Indra Bekti Akhirnya Jenguk sang Ayah di RS Postingan tersebut tentu langsung dibanjiri oleh para penggemar yang senang melihat kedekatan mereka. "Sumpah demi apa boy versi siwon waktu mudanya...ini si kembar,"Ā tulis akunĀ @shafe***. "Gila miril banget wkwkwk,"Ā komentar akunĀ @dev***. "Asyik ya ketemu hyungnya wkwkwk,"Ā ujar akunĀ @shinta***. "Berasa liat kakak adek yagesya,"Ā tulis akunĀ @linda***.