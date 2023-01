JAKARTA - Artis Olla Ramlan baru-baru ini mengunggah foto kebersamaannya dengan para sahabat laki-lakinya. Dalam unggahan foto tersebut terlihat wajah para aktor yang sudah tak asing lagi, yakni Teuku Zacky, Robby Purba, hingga Reza Rahadian.

Tampaknya, bintang film Rasuk dan para sahabatnya ini tengah menghabiskan waktu di kawasan Senayan, Jakarta Pusat untuk berolahraga. Pasalnya, dalam foto di halaman pertama, Olla terlihat berpose dengan mengenakan jaket berkapucon, legging, dan juga sepatu olahraga.

"Here is another year of laughing together, messing up together and making up together #2023," tulisnya pada keterangan foto.

Sayangnya, unggahan tersebut membuat penampilan mantan istri Aufar Hutapea ini menjadi sorotan. Sebab, ia terlihat tampil dengan celana legging ketat yang mengekspos bagian kewanitaannya.

Tak hanya itu, beberapa netizen juga menyorot bagian paha hingga betis Olla yang terlihat cukup ramping. Sampai berani menilai jika saat ini wanita 42 tahun itu terlihat jauh lebih kurus dari sebelumnya.

"Astagfirullah mami kenapa jadi kerempeng," kata alis_o***.

"Kalau badanku gini pasti di nyinyirin satu RT dibilang sakit hari berumah tangga," sambung mairi***. "Kurus banget sekarang ya Allah padahal dulu bodynya keren lho ka ola," tutur amoyk***. "Gafok sama celananya.... Berasa kurus bgttt kaya boneka barbie gitu berasa aneh jadi gimana gitu ih," lanjut rohma***.