JAKARTA - Boy William terkenal karena konten kreator untuk YouTube Channel BW. Video-videonya yang kerap menduduki trending YouTube membuatnya semakin semangat membuat segmen-segmen seru seperti Nebeng Bareng Boy, 5 Menit Aja, Di Balik Pintu dan yang sedang trend saat ini adalah UNBW atau Ujian Nasional Boy William.

Dalam konten UNBW, Boy ataupun tim akan memberikan beragam soal-soal pengetahuan umum kepada 2 peserta yang diadu satu sama lain. Banyak peserta yang sudah ikut konten ini seperti Deddy Corbuzier Vs Denny Sumargo, Raffi Ahmad Vs Nagita Slavina, Pak Muh Vs Fadil Jaidi dan masih banyak lagi.

Pada episode UNBW kali ini, pesertanya adalah dua orang gamer cantik yang sudah banyak dikenal oleh kalangan pecinta game yaitu Angie Marcheria dan Viorenita Sutanto atau yang dikenal dengan Vior.

Kepada Angie dan Vior, Boy memberikan pertanyaan mengenai pengetahuan umum dan matematika. Jika ada yang menjawab dengan benar, maka peserta akan mendapatkan 1 poin.

Pada pertanyaan umum, Angie berhasil mengungguli skor Vior dengan 3-1. Kemudian pada 3 pertanyaan matematika, kedua gamer ini berhasil menjawab seluruh soal dengan benar sehingga skor menjadi 6-4 untuk Angie.

Skor keduanya saling menyusul hingga pada akhir permainan, Angie berhasil mengungguli Vior dengan skor 16-15.

Nah, buat yang penasaran dengan keseruan Angie dan Vior di UNBW, langsung aja cek videonya di YouTube Channel BW, ya!

