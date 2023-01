JAKARTA - Artis Aulia Sarah saat ini tengah disibukkan dengan promosi film KKN di Desa Penari, Luwih Luwih Dowo Luwih Medeni. Ia dan beberapa artis yang bermain dalam film tersebut, bahkan tak mendapatkan libur tahun baru demi mempromosikan film karya sutradara Awi Suryadi tersebut.

Hal itu jelas membuat Aulia Sarah membutuhkan vitamin demi daya tahan tubuhnya. Bahkan ia sempat mengunggah momen ketika dirinya diinfus melalui akun Instagram Storynya.

"Starting the year with this baby," tulis Aulia Sarah sambil menunjukkan selang dan botol infus.

Sementara itu, dalam unggahan berikutnya ia mengatakan bahwa dirinya sengaja menjalani infus untuk melakukan roadshow. Tak lupa, ia juga berterima kasih pada rekannya yang sudah menjaga dirinya.

"Dalam judul: 'demi roadshow'," terang Aulia Sarah.

"Thank you mom @astridasuryatenggara for always taking care of us, love you," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, KKN di Desa Penari kembali hadir dengan durasi lebih panjang dari sebelumnya. Terdapat beberapa scene baru yang ditampilkan dalam KKN di Desa Penari Luwih Dowo Luwih Medeni dibanding film sebelumnya. Tak hanya itu, terdapat pula cuplikan film Sewu Dino yang disebut akan tayang di tahun ini.