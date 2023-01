SEOUL - Jisoo BLACKPINK dipastikan segera merilis album solo perdananya tahun ini. Kabar itu akhirnya dikonfirmasi YG Entertainment, setelah sempat enggan menanggapi isu yang berkembang sejak 2 hari lalu.

“Saat ini, dia sedang menggarap album solonya,” ujar agensi bentukan Yang Hyun Suk tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (2/1/2023).

YG Entertainment mengungkapkan, Jisoo sudah merampungkan pemotretan foto sampul album solonya di tengah jadwal tur BLACKPINK yang padat. “Ketika ada jadwal kosong, dia akan rekaman agar bisa segera bertemu penggemarnya.”

Sebelumnya, pemilik nama asli Kim Jisoo itu sudah membocorkan rencana perilisan album solonya itu lewat Weverse, pada 31 Desember 2022. Saat seorang penggemar bertanya soal rencana debut solonya, dia menjawabnya dengan, "Tolong nantikan album soloku di 2023."

Dengan pengumuman tersebut, maka Jisoo menjadi personel BLACKPINK terakhir yang merilis album solo. Jennie menjadi member pertama yang memulai debut solo dengan merilis single SOLO, pada 12 November 2018.

Sekitar 2 tahun kemudian, giliran Rose yang merilis album ‘R’. Lagu On the Ground yang dirilis pada 12 Maret 2021 merupakan track utama dalam album tersebut. Dia kemudian memperkenalkan lagu keduanya, Gone, pada 4 April 2021.

Penasaran dengan genre musik apa yang akan dipilih Jisoo dalam album debut solonya nanti?*