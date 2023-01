JAKARTA - Komika Bintang Emon terpaksa menghabiskan malam pergantian tahun di rumah sakit. Hal tersebut diketahui dari unggahan suami Alca Octaviani di akun Instagramnya saat dirinya tengah berbaring di atas ranjang rumah sakit pada Sabtu, 31 Desember 2022 kemarin.

Dalam unggahan tersebut, Alca pun tampak terlihat mendampingi suaminya yang tengah sakit. Apalagi kondisi Bintang Emon terlihat cukup lemah dan dipasangi infus.

Bukan Bintang Emon namanya jika tak melempar candaan di setiap momen. Meski sedang sakit pun, bintang film Milly & Mamet ini masih sempat-sempatnya melempar candaan mengenai kondisi lehernya.

Dilihat dari unggahan Instagramnya, pria 26 tahun ini terus memiringkan kepalanya dan tampak tak bisa diluruskan. Dalam potretnya itu pun, Bintang Emon juga masih tampak tersenyum ke arah kamera.

"Seneng banget deh merayakan tahun baru dengan leher miring," tulis Bintang Emon dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (1/1/2023).

Sebelum masuk ke ruang perawatan, Bintang Emon sempat mengunggah video ketika dirinya tengah berada di dalam mobil menuju ke rumah sakit. Di dalam mobil, tampak sang istri yang berada di balik kemudi.

Lagi-lagi, Bintang Emon masih sempat tertawa dan melempar candaan soal kondisinya. Meski belum diketahui apa penyebab sakitnya itu, dirinya menduga bahwa ia mengalami salah urat.

Bintang Emon juga sempat mengunggah video ketika dirinya berjalan menuju ruang tindakan dengan kepala yang masih miring sehingga ia berkelakar bahwa dirinya malu harus berjalan dengan kondisi seperti itu.

"Menghadapi tahun baru dengan the next level of salah urat. Kita otw rumah sakit. Gue tuh malu banget deh jalannya begini (kepala miring), otw emergency," ujarnya.

Melihat reaksi Bintang Emon mengenai sakitnya itu, sejumlah rekannya itu pun juga membanjiri kolom komentar dengan melempar candaan.

"Pengalihan isu," tulis @marshel_widianto.

"gondokan lu ya," tulis @sintyamarisca.