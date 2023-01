JAKARTA - Kabar membahagiakan datang dari rumah tangga pasangan Tasya Kamila dan Randi Bachtiar. Pada hari ini, Minggu (1/1/2023) pasangan yang sudah 4 tahun menikah ini telah dikaruniai anak kedua.

Berjenis kelamin perempuan, anak Tasya dan Randi diketahui lahir dengan proses operasi caesar di Rumah Sakit Brawijaya Antasari. Tak seperti artis lainnya yang merahasiakan wajah anak saat lahir, perempuan 30 tahun ini justru langsung membocorkan momen ketika sang bayi baru lahir ke dunia.

Pelantun Libur Telah Tiba itu pun mengucapkan syukur lantaran bayi perempuan itu lahir dengan sehat dan selamat.

"Alhamdulillah our baby girl is here," ungkap Tasya Kamila di Instagram, Minggu (1/1/2023).

Tak hanya wajah, penyanyi 30 tahun itu juga langsung menyematkan sebuah nama yang begitu indah.

"Shafanina Wardhana Bachtiar," tambah Tasya Kamila diakhiri dengan emoji hati.

Unggahan itu pun langsung dibanjiri ucapan selamat dan doa dari netizen. Nama anak kedua Tasya Kamila pun menuai pujian.

"Congrats kak Tasya! Suka sekali sama nama baby Shafa simple dan sederhana tapi tetap terkesan cantik," kata akun @dka***.

"Selamat kak Tasya dan kak Randi.. Yeay Ar punya adik," ujar @devi***. "Sehat-sehat baby dan ibunya. Ditunggu baby-nya bakal koleksi apaan," sahut @mwr***. Sebelumnya, lewat Instagram Story miliknya Tasya sering memperlihatkan detik-detik menjelang persalinan.