AKTOR Verrell Bramasta sempat membagikan kabar bahwa dirinya mengalami kecopetan saat sedang berlibur di Jepang. Aktor 26 tahun itu mengaku kehilangan tas saat dirinya berfoto di kawasan Shinjuku, Tokyo.

Berbagai upaya dilakukan Verrell agar tasnya kembali lagi ke tangannya mengingat banyak dokumen penting di dalamnya, salah satunya adalah paspor. Dirinya juga sempat mengeluhkan pihak kepolisian setempat yang kurang tanggap.

Verrell juga sempat membagikan sebuah tangkapan layar yang berisi DM instagram dari Syahrini yang memang diketahui sempat tinggal di Jepang pasca menikah dengan Reino Barack. Menilik akun instagram pribadinya, Syahrini dan sang suami pun saat ini sedang berada di sana.

Syahrini membantu Verrell dengan menghubungi Duta Besar (Dubes) RI di Jepang. Syahrini juga sempat mengingatkan bahwa kemungkinan sang aktor dicopet oleh pendatang, bukan warga asli Jepang.

"Let me call pak Dubes. Minta kontak kamu ya, biar pihak kedutaan hubungi kamu. Yang pasti copetnya pendatang bukan orang Jepang,"bunyi pesan Syahrini pada Verrell dikutip dari instagram Verrell, Jumat (30/12/2022).

Verrell mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Syahrini dan KBRI di Tokyo.

"Thank for your help @princessyahrini dan KBRI in Tokyo,"tulis Verrell.

Tak lama berselang, Verrell mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan sebuah dokumen bertuliskan "SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR". Menilik dari keterangan yang dituliskannya dalam unggahan itu, diketahui bahwa dokumen itu adalah paspor sementara. "Akhirnya dapet paspor sementara, tapi tetep harus lapor lagi ke kepolisian Shinjuku," tulis Verrell. Putra Venna Melinda itu pun mengaku salut dengan kinerja KBRI di Tokyo yang begitu sigap membantunya. Namun, dirinya kembali mengeluhkan kinerja kepolisian setempat. "Hebat KBRI di Tokyo sangat cepat membantu tapi kepolisian Tokyo agak aneh. Terakhir sudah 6 jam di kantor polisi, buat laporan, sampe subuh tidur di sana. Tapi tetep aja harus buat laporan baru. Jadi yg kemarin sia-sia," pungkasnya. Meski terlihat sedih karena harus kehilangan barang berharga dan dokumen penting serta begitu lelah mengurus segalanya di kantor kepolisian setempat, Verrell tetap berusaha menikmati libur akhir tahunnya itu. Dirinya terlihat sedang bermain Ski dan menikmati semangkuk ramen.