JAKARTA - Ayu Azhari kembali merilis single terbarunya yang langsung berhasil menyita perhatian netizen. Berjudul Datanglah Sayang, lagu tersebut diciptakan oleh H. Ukat S dengan nuansa reggae dut alias reggae dangdut yang tentunya membuat pendengar ingin ikut berjoget ketika lagu tersebut diputar.

Menariknya, dua anak Ayu yakni Isabel dan Maryam ikut ambil bagian dalam penggarapan lagu yang aransemennya dipercayakan pada sosok Devian Zikri selaku music director. Ada suara merdu Isabel sebagai backing vokal terdengar dalam lagu berdurasi 4 menitan tersebut, sementara Maryam diketahui bertindak sebagai artis koordinator.

Sementara itu, beberapa pemusik lain seperti Saat Borneo (suling), Jantan Gerhana Surya (drum), Roberto J (keyboard), Rahman TakDut (gendang), dan Adi Darmawan (bass), juga turut mewarnai lagu yang berada di bawah label K Music tersebut.

"Nuansa 'reggae dut' tema nya Manis manja, menggoda dan mengharap kebersamaan dan bahagiaaaaaaah… dalam suasana musik ceria dengan alunan genit,"

Bisa merilis single di penghujung tahun 2022, jelas membuat istri dari Mike Tramp ini merasa bahagia. Ia bahkan berharap agar lagunya bisa dinikmati oleh masyarakat di momen libur panjang Natal dan tahun baru.

"Berharap bisa menghibur dan memberikan suasana ceria dan membuka harapan baru untuk memulai tahun depan," jelasnya.

"Kenapa saya yang menyanyikan, mungkin sudah jodoh lagunya," tambahnya.

Lagu Datanglah Sayang yang dirilis pada 17 Desember 2022 kemarin, diketahui juga turut menghadirkan video klip. Menariknya, syuting video klip tersebut berlangsung di Helsinki, Finlandia pada awal November lalu, sebelum musim salju tiba.

"Syuting nya awal November 2022 di Helsinki, Finlandia. Sebelum musim salju, karena Finlandia kalau sudah masuk musim dingin agak ekstrim musim dinginnya," jelas Ayu.

Wanita 54 tahun ini juga turut menggandeng musisi sekaligus filmmaker asal Finlandia dalam penggarapan video klip Datanglah Sayang. Bahkan, ia juga tak ragu untuk membuka kesempatan kerja sama antara Finlandia dan Indonesia.

"Kami mencoba untuk membuka networking dengan musisi dan film maker atau pun pekerja seni di sini (Finlandia). Alhamdulillah tidak ada masalah, kami mencoba menjalin dan membuka kesempatan kedepan dalam bidang musik, film maupun promosi dan kolaborasi dalam social culture antara Indonesia dan Finlandia,"

"Finlandia termasuk negara Uni Eropa, banyak peluang akan terbuka untuk bekerja sama dengan negara eropa lain nya InsyaAllah sebagai harapan K Music kedepan.

Lewat single barunya yang sejak beberapa hari kemarin menjadi perbincangan di kalangan netizen, khususnya Twitter, Ayu Azhari berharap bisa membawa Datanglah Sayang hingga ke kancah Internasional. Mengingat, musik adalah bahasa universal.

"Insya Allah musik dangdut bisa di senangi dan mengisi hati masyarakat Eropa untuk lebih mengenal Indonesia. Musik bahasa yang universal, apalagi sekarang digital platforms kan tanpa batas. Everything is one click away," tandasnya.