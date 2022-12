JAKARTA - Once Mekel mencoba beradaptasi di dunia digital. Terbaru, Once Mekel mencoba merilis album musik dalam bentuk NFT. Bagi Once, kehadiran NFT membawa manfaat banyak untuk pekerja seni seperti dirinya.

"Adanya manfaat dari NFT ini ikut membuka kemungkinan peluang beberapa art itu bisa mendapatkan posisi yang lebih unik dan bermutu. Artinya, sebuah lukisan A ditaruh di platform dengan NFT, ini akan lebih memiliki mutu yang lebih bagus daripada yang ditaruh di platform digital lain," kata Once

Hal ini yang mendorong Once Mekel untuk mencoba menghadirkan album dalam bentuk NFT. Baginya seniman bisa mendapatkan banyak keuntungan, terutama di segi finansial.

"Kita hanya dapat 10 perak dari setiap pemutaran lagu. Jadi untuk pemutaran satu juta kali, kita cuma dapat Rp10 juta. Dengan NFT yang baru ini, pendekatannya berbeda," ujar Once.

Elfonda Mekel ini ikut mengungkapkan rencana merilis album terbaru pada Januari mendatang melalui platform improduction.ip perusahaan entertainment dan teknologi StarX, dengan dua paket. Paket pertama akan mendapatkan NFT dan tanda tangan, sedangkan paket kedua akan mendapatkan NFT, tanda tangan, dan personalize name.

"NFT ini unik dan masih sedikit digunakan musisi atau seniman belum akrab, jadi kita pun berencana, mungkin temen lain juga punya rencana yang sama, saya ingin merilis album dengan value added atau ada nilai instruksikan lah untuk beberapa penggemar khusus yang memang sangat ingin memiliki lebih dari lagu itu sendiri," kata Once.

STARX sebagai perwakilan resmi dari Starchandise NFT melihat bahwa project lagu Human Race yang digarap oleh Once Mekel, Indra Putra dan Edo Widiz serta rekan2 musisi Amerika seperti Billy Sheehan, Ron "Bumblefoot" Thal, Derek Sherinian, Simon Philips, Jeff Scott Soto, Dino Jelusic yang tergabung dalam DREAM Team Project mempunyai sebuah NILAI yang sangat positif dimana musik ternyata dapat memberikan peran untuk lingkungan hidup. "Kami sangat senang sekali mendapatkan kesempatan bekerja sama dengan Mas Once Mekel dan tentunya berharap Platform ini dapat memberikan dampak positif dari kombinasi musik dan teknologi terhadap para musisi dan tentunya buat lingkungan", ujar Irwan Wahyudianto CEO STARX.