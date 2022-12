JAKARTA - Tingkah laku aktor sekaligus presenter Billy Syahputra baru-baru ini menarik perhatian masyarakat di sosial media. Bukan lantaran hubungan asmaranya, melainkan persahabatannya dengan artis kontroversial Nikita Mirzani.

Meski saat ini Niki tengah berada di balik jeruji besi, Billy diketahui tetap menaruh perhatian pada anak-anak dari bintang Comic 8 tersebut. Salah satunya Azka, yang memang cukup dekat dengannya sejak masih kecil.

Dalam video yang diunggah oleh salah satu akun TikTok milik fans klubnya @astri_bs, Billy terlihat mengajak Azka untuk bermain bola bersama rekan-rekannya dari Selebriti FC. Azka yang tengah duduk dipinggir lapangan pun lantas berdiri dan mengikuti ajakan Billy untuk bermain bola.

"Abang Azka ayo main sama bang Billy yuk. Let's Go!," kata Billy pada Azka.

"Hey umpan bolanya, come on. Sini, Lets go," lanjutnya sambil memancing Azka untuk bangun dari duduknya dan bermain bola.

Terlihat jelas bahwa Billy berusaha untuk menghibur Azka yang hingga kini tak mengetahui keberadaan ibundanya. Bahkan, ia berusaha untuk memperkenalkan Azka kepada rekan-rekannya di lapangan.

Setelah bersalaman, rekan-rekan Billy baru mengetahui bahwa anak laki-laki yang dibawanya tersebut adalah putra kandung Nikita Mirzani.

"Kenalin om ini abang Azka. Sini salim sama om-om. Nanti setiap senin main ya," ujar Billy memperkenalkan Azka dan langsung disambut ramah oleh Said Bajuri.

"Anaknya Nikita Mirzani," timpal Billy saat ditanya oleh salah satu rekannya.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Follow Berita Okezone di Google News

Video tersebut sontak dibanjiri oleh komentar dari netizen. Mereka terlihat bahagia melihat putra Nikita Mirzani diperlakukan dengan baik oleh Billy Syahputra. Bahkan, tak sedikitpun netizen yang memuji sikap Billy Syahputra. "Ya mungkin walau Billy sedang tidak baik hubungannya dengan Nikita, tapi Billy masih bisa untuk menghibur Azka," kata Del***. "Terima kasih bang Billy, semangatin bang Azka terus yaa," sambung supriya***. "Billy mah keren, tanpa diminta sudah ada hati buat anak-anak Nikita," sambung abdul***. "Bang Billy makasih udah bantu support Azka yang lagi kangen sama maminya," lanjut anhi***.