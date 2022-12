DERETAN perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. Hubungan rumah tangga artis kerap menjadi hal yang menarik untuk dibahas. Salah satunya hal yang menyita perhatian netizen adalah kasus perceraian dari sejumlah artis yang berhasil menghebohkan netizen.

Siapa saja mereka? Simak ulasan Okezone berikut ini seperti dikutip dari berbagai sumber.

1. Nathalie Holscher dan Sule

Perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. (Foto: Nathalie Holscher dan Sule/Youtube Sule Family)

Perceraian Nathalie Holscher dan Sule menjadi salah satu perpisahan yang membuat heboh dunia maya. Nama Putri Delina menjadi salah satu penyebab retaknya rumah tangga mereka. Hal itu terlihat dari sikap Putri Delina yang dinilai tidak dapat menerima kehadiran Nathalie sebagai ibu sambungnya.

Rumah tangga Nathalie dan Sule resmi berakhir pada 10 Agustus 2022. Namun, setelah bercerai, ibu satu anak ini kembali menjalin hubungan spesial dengan mantan kekasihnya, Faris yang kini juga dekat dengan putra tunggalnya bersama Sule.

2. Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi

Perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. (Foto: Ririn Dwi Ariyanti dan Aldi Bragi/MPI)

Artis Ririn Dwi Ariyanti digugat cerai oleh suaminya, Aldi Bragi setelah sebelas tahun membina rumah tangga. Meski tidak ada gosip miring terkait hubungan mereka, faktanya Ririn mengaku bahwa selama sebelas tahun menikah, dia merasa sendiri dan seolah merasa dirinya tidak punya teman hidup.

Pengakuan mengejutkannya itu berhasil menjadi sorotan netizen. Namun, pada akhirnya mereka resmi bercerai pada 10 Februari 2022.

3. Wendy Walters dan Reza Arap

Perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. (Foto: Reza Arap dan Wendy Walters/Instagram @wendywalters)

Pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters harus berakhir pada November 2022 lalu lantaran adanya dugaan perselingkuhan. Isu kabar perselingkuhan Reza muncul setelah Wendy membalas cuitan salah satu netizen terkait alasan orang yang selingkuh.

Dia juga menghapus semua fotonya bersama Youtuber itu dan menyisakan satu foto pernikahan dengan mengganti keterangan foto menjadi “F*** around? thank you for the trauma,” tulisnya. Kabar adanya perselingkuhan ini menuai perhatian netizen hingga menjadi trending topic di Twitter.

4. Dewi Perssik dan Angga Wijaya

Perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. (Foto: Angga Wijaya dan Dewi Perssik/Instagram @dewiperssik9)

Setelah lima tahun menikah, pedangdut Dewi Perssik digugat cerai oleh sang suami, Angga Wijaya. Perceraian itu diduga disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dan kerap adanya perselisihan di antara mereka.

Di sisi lain, Angga dituding telah mengambil uang Dewi dengan menaikkan harga manggung pelantun Suara Hati itu untuk keuntungan pribadinya. Setelah proses cerai, artis 37 ini juga meminta kembali uang hasil mark up yang dilakukan Angga. Kini, mereka telah resmi bercerai yang diputuskan pada 20 Juni 2022.

5. Ratu Rizky Nabila dan Ibrahim Alhami

Perceraian artis yang paling menghebohkan sepanjang 2022. (Foto: Ratu Rizky Nabila dan Ibrahim Alhami/Instagram @raturn)

Kabar perceraian Ratu Rizky Nabila dan Ibrahim Alhami pada 5 Mei 2022 lalu sempat menghebohkan netizen mengingat pernikahannya hanya bertahan selama dua hari. Pasalnya, Nabila meminta suami untuk menalaknya di hari kedua.

Diketahui, alasannya bercerai lantaran tidak mendapatkan restu untuk menikah dari pihak orangtua asal Libya itu. Tak hanya itu, Nabila juga merasa telah ditipu oleh Ibrahim. Sebelumnya, pelantun Lekas Pergi ini ingin membatalkan pernikahannya, namun hal itu batal lantaran sikap nekat dari Ibrahim.