DERETAN artis Indonesia jago adegan ciuman yang membuat keseluruhan cerita dalam film menjadi lebih menarik. Tentu, adegan tersebut merupakan tuntutan peran yang harus mereka lakoni secara profesional. 

Lalu siapa saja artis Indonesia yang dikenal jago dalam melakoni adegan ciuman dalam sebuah film? Berikut ulasan Okezone.

1.Reza Rahadian

Aktor Reza Rahadian melakoni adegan ciuman panas dalam beberapa proyek aktingnya. Sebut saja film Halfworlds bersama Tara Basro, Critical Eleven dengan Adinia Wirasti, hingga Layangan Putus dengan Anya Geraldine.

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Reza Rahadian/Instagram/@officialpilarez)

Sebelum melakoni adegan tersebut, dia mengaku, berdiskusi dengan lawan mainnya terlebih dahulu. "Jadi, perlu tahu pendapat lawan main tentang kissing scene," ungkapnya, pada Januari 2022. 

2.Wulan Guritno

Dalam film Jakarta vs Everybody, Wulan Guritno mendapat banyak adegan intim dengan dua lawan mainnya, Jefri Nichol dan Ganindra Bimo. Salah satunya yang paling ikonik, saat dia berciuman panas dengan Jefri di dalam mobil. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Wulan Guritno/Instagram/@wulanguritno)

Namun sebelum itu, ibu tiga anak tersebut sempat melakoni adegan ciuman panas dengan Nicholas Saputra dalam film Gie, pada 2005. Kala itu dia mengungkapkan, perlu take sebanyak enam kali selama 2 hari untuk mendapatkan adegan ciuman terbaik.

3.Gading Marten

Selanjutnya ada Gading Marten yang melakoni adegan ciuman dalam film Love for Sale hingga Selesai. Saat tampil di channel YouTube VINDES, pada 15 Oktober 2022, dia mengaku, awalnya bingung bagaimana harus berciuman di depan kamera. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto:Gading Marten/Instagram/@gadiiing)



‚ÄúPasti kagoklah. Biar sama-sama nyaman melakukan adegan itu, aku dan lawan main biasanya ngobrol dulu tuh sama sutradara dan kameramen sebelum take. Sedangkan kru yang lain diminta keluar dari set,‚ÄĚ tuturnya.¬†

4.Adinia Wirasti

Salah satu adegan ciuman paling ikonik yang dilakoni Adinia Wirasti terdapat dalam film Satu Hari Nanti yang dirilis pada 2017. Dalam film tersebut, dia melakoni adegan ciuman panas dengan Deva Mahenra di dapur. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Adinia Wirasti/Instagram/@adiniawrst)

Pada 2017, dalam promosi film Critical Eleven, Adinia mengungkapkan, adegan ciuman merupakan bagian dari profesionalitas seorang aktor. Pasalnya, adegan ciuman dibutuhkan untuk memvisualkan sebuah cerita.

5.Nicholas Saputra

Ada Apa dengan Cinta (AADC) merupakan pengalaman pertama Nicholas Saputra melakoni adegan ciuman dan menjadi salah satu scene paling ikonik dalam film tersebut. Selanjutnya, dia melakoni adegan serupa di Gie hingga Sayap-Sayap Patah. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Nicholas Saputra/Okezone)

Nicholas mengaku, melakukan adegan ciuman atas dasar profesionalisme. "Sebelum take, kami biasanya persiapkan semuanya, dari dialog hingga blocking," ungkap sang aktor di Senayan, Jakarta Pusat, pada April 2016. 

6.Tara Basro

Aktris 32 tahun ini pernah melakoni adegan ciuman dalam sederet film, seperti The Right One (2014), A Copy of My Mind (2016), hingga Tiga Dara (2018). Bahkan lewat film A Copy of My Mind, sang aktris sukses meraih penghargaan Aktris Terbaik Piala Citra. 

 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Tara Basro/Instagram/@tarabasro)

Sang aktris mengatakan, adegan ciuman terkadang bisa sangat menantang karena dia kerap merasa malu dan canggung. Namun begitu, dia menyadari, adegan mesra diperlukan untuk membangun sebuah cerita. "Tujuannya untuk memperkuat chemistry,," ujarnya pada September 2018. 

7.Chicco Jerikho

Aktor berdarah Filipina-Indonesia ini membintangi sejumlah film yang mengharuskannya berciuman. Sebut saja dengan Tara Basro dalam A Copy of Mind atau bersama Pevita Pearce dalam Aach Aku Jatuh Cinta.

 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Chicco Jerikho/Instagram/@chicco.jerikho)

Bagi bapak satu anak ini, adegan mesra, ciuman dan love scene, diperlukan untuk mendukung keseluruhan jalan cerita. "Terkadang ada adegan yang tak bisa diwakili hanya dengan tatapan. Jadi ya kami sebagai aktor harus profesional," ujarnya pada 2017. 

8.Putri Marino

Putri Marino juga pernah melakoni adegan ciuman dalam beberapa film, dari Posesif, One Night Stand, hingga Cinta Pertama, Kedua, Ketiga. Dia juga pernah berciuman dengan Reza Rahadian dalam series Layangan Putus. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Putri Marino/Instagram/@putrimarino)



Bagi istri Chicco Jerikho tersebut, tak ada perasaan canggung melakoni adegan ciuman dan ranjang. Karena sebelum syuting, dia dan lawan main sudah perkenalan dan melakukan reading bersama. "Jadi nyambung dan bisa langsung take," ujarnya dikutip dari channel YouTube Hahaha TV, pada November 2022.

9.Jefri Nichol

Aktor 23 tahun ini melakoni adegan ciuman panas dan ranjang dengan aktris Wulan Guritno dan Dea Panendra dalam film Jakarta vs Everybody. Dalam podcast CURHAT BANG Denny Sumargo, pada Mei 2022, dia mengaku gugup melakoni adegan ciuman dengan Wulan yang merupakan seniornya.

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Jefri Nichol/Instagram/@jefrinichol)



Namun sikap Wulan yang humble membuatnya nyaman dalam melakukan adegan tersebut. Sementara untuk melakoni adegan ranjang dengan Dea, Jefri mengaku, membutuhkan waktu sekitar 1 jam. "Cukup lama karena teknis banget," ujarnya.

10.Anya Geraldine

Anya Geraldine melakoni adegan ciuman dalam tiga proyek akting yang dibintanginya, dari Layangan Putus, Selesai, dan Pretty Little Liars 2. Namun adegan ciumannya yang paling ikonik adalah bersama Reza Rahadian.

 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Anya Geraldine/Instagram/@anyageraldine)

Pada Januari 2022, Anya mengaku, melakukan adegan ciuman berdasarkan profesionalisme. ‚ÄúKarena memang tujuannya untuk syuting ya enggak ada nafsu. Apalagi di lokasi syuting kan banyak orang,‚ÄĚ katanya dalam podcast Deddy Corbuzier di YouTube, pada Desember 2021.

11.Angga Yunanda

Si pemilik baby face ini bisa dibilang sukses menaklukkan adegan ciuman dalam sebuah film. Seperti saat dia harus melakoni ciuman panas bersama Putri Marino dalam Cinta Pertama, Kedua, Ketiga yang ternyata harus take sampai 10 kali. 

Artis Indonesia jago adegan ciuman. (Foto: Angga Yunanda/Instagram/@anggayunandareal16)

Angga juga berciuman panas dengan Cinta Laura dalam film Devil On Top. Bagi sang aktor, untuk bisa melakoni adegan ciuman dengan baik diperlukan kenyamanan dengan lawan main. Proses reading, diakuinya, mampu menekan rasa canggung saat syuting.*