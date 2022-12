KISAH sedih Miyabi ditipu mantan bos dan dibuang orangtua karena jadi bintang JAV. Pemilik nama asli Maria Ozawa ini mengaku, sebenarnya tak pernah terpikir menjadi bintang JAV.

“Sejak kecil, aku sangat menyukai binatang. Jadi saat itu, aku ingin sekali menjadi seorang dokter hewan,” katanya dalam video Get To Know Maria Ozawa di channel YouTube pribadinya, pada 15 Desember 2022.

Namun saat beranjak remaja, Ozawa menyadari, sulit baginya untuk menjadi dokter hewan dan memilih melupakan cita-cita tersebut. Perjalanan hidup membawanya pada berbagai peristiwa yang membuatnya kecewa.

“Aku pernah ditinggalkan teman-temanku, lalu uang dibawa kabur oleh bos di tempat kerja lama. Semua itu, membuat hatiku sakit,” kata aktris berdarah Jepang dan Kanada tersebut di channel YouTube Daisuke Botak, pada 27 Juni 2021.

Kesulitan itu, menurut Maria Ozawa, membuatnya berambisi untuk terkenal di usia muda. Merasa tidak akan sukses menjadi model, karena terhalang tinggi badan dan penampilan, dia kemudian melirik industri film dewasa (JAV). Dia kemudian menghubungi perusahaan manajemen artis dan menyatakan niatnya menjadi bintang JAV. Dengan nama panggung Miyabi, dia kemudian resmi debut di industri film dewasa dengan kontrak selama 3 tahun di usia 18 tahun . “Mereka mengusirku karena memang tidak mengerti (kenapa aku memilih jalan ini). Sekalipun aku sudah meminta maaf, namun mereka tetap tidak mengerti dan tetap mengusirku dari rumah,” tuturnya. Tak hanya orangtua, penolakan serupa juga datang dari teman-teman sekolahnya. Dia bahkan sempat dilarang mengakses stasiun kereta terdekat dari SMA tempatnya bersekolah karena dianggap mencoreng nama baik sekolah. JAV Tak Seburuk Itu.Maria Ozawa mengaku debut sebagai bintang JAV setelah lulus SMA merupakan keputusan terbesar yang tak akan pernah disesalinya. Tahun pertama menjadi bintang JAV diakuinya sangat berat. “Profesi ini menggunakan kekuatan fisik. Kami meeting untuk persiapan syuting dini hari. Lalu, syuting dimulai pukul 07.00 pagi dan biasanya berakhir tengah malam,” katanya dikutipnya channel YouTube MARIA OZAWA, pada 2 Desember 2021. Maria Ozawa mengaku, menghabiskan waktu untuk syuting film selama 2 hari. “Setelahnya, aku akan menggunakan waktuku untuk beristirahat,” tutur aktris kelahiran Hokkaido, Jepang, 36 tahun silam tersebut. Meski berat, namun dia menilai, proses syuting cukup menyenangkan. Dia juga beruntung bisa bekerjasama dengan kru dan aktor yang mampu membuatnya nyaman saat syuting. “Jadi, 4 tahun di industri ini sangat menyenangkan. Aku bisa bertemu banyak orang dan memiliki cukup uang untuk membuka bisnis sendiri. Sekarang, aku hanya ingin lebih banyak traveling dan melihat opportunity di tempat lain,” kata Maria Ozawa. (RIN)