JAKARTA - Aktris Natasha Wilona genap berusia 24 tahun, pada Kamis (15/12/2022). Ia pun mengucapkan rasa terima kasih pada semua orang yang memberikan ucapan serta doa.

Diketahui, Natasha merayakan ulang tahun 24 tahun itu dengan menggelar makan malam bersama keluarga, rekan kerja, hingga teman-teman terdekatnya.

Setelah acara tersebut, mantan pacar Verrell Bramasta itu mengucapkan rasa terima kasih pada semua orang yang telah mendukungnya selama ini.

Ia memposting foto di samping kue ulang tahunnya yang berwarna putih dihiasi dengan bunga-bunga.

Senada dengan motif dress cantik yang dikenakannya. Natasha memakai dress motif bunga-bunga berwarna pink dan ungu.

Natasha semakin mempesona dengan sentuhan make up yang cukup natural dengan tambahan lipstik berwarna peach.

"Terima kasih buat semua doa dan ucapan bdaynya! Appreciate a lot! Thank God, my life is better with every year of living it," tulis Natasha dalam Instagramnya, @natashawilona12.

Postingan tersebut langsung dipenuhi komentar dari netizen serta rekan-rekan artisnya.

Mereka kompak mendoakan sang artis agar selalu bahagia.

"Happy birthday cicii," tulis @kiesha.alvaro.

"Happy bday baby," ujar @riaricis1795.

"Happy Bday cantik, wish you all the best," ungkap @melly_goeslaw.

"Happy Birthday wilooo," imbuh @gritteagathaa.