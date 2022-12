DERETAN pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. Isu perselingkuhan belakangan ini menjadi kabar paling hangat diperbincangan di dunia hiburan. Rumah tangga beberapa artis ini juga tak luput dari isu tersebut. Meski begitu, ada yang masih langgeng mempertahankan pernikahan tersebut tapi ada juga yang memilih untuk berpisah.

Siapa saja mereka? Berikut ulasan Okezone seperti dikutip dari berbagai sumber.

Wendy Walters dan Reza Arap





Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto: Reza Arab dan Wendy Walters/Instagram @wendywalters)

Pernikahan Reza Arap dan Wendy Walters sempat menjadi sorotan lantaran diterpa isu perselingkuhan pada September 2022 lalu. Isu ini diawali saat Wendy membalas cuitan salah satu netizen mengenai alasan orang yang selingkuh.

Tak hanya itu, dia juga menghapus semua foto bersama suaminya dan hanya menyisakan foto pernikahannya. Meski begitu, influencer 26 tahun ini sempat mengganti caption di foto pernikahannya menjadi “F*** around? thank you for the trauma.” Isu ini menjadi sangat meyakinkan saat Wendy melayangkan gugatan cerai terhadap Reza pada 27 Oktober 2022.

Ayu Dewi dan Regi Datau

Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto:Ayu Dewi dan Regi Datau/Instagram @mrsayudewi) Rumah tangga Ayu Dewi dan Regi Datau juga dilanda isu perselingkuhan. Pasalnya, konten kreator Denise Chariesta mengaku menjadi selingkuhan pria yang memiliki ciri-ciri mengarah pada suami Ayu Dewi. Di tengah isu perselingkuhannya, sikap dingin dan cuek Regi Datau kerap menjadi sorotan netizen. Di sisi lain, Denise semakin terang-terangan mengenai hubungan selingkuhannya. Meski begitu, Ayu dan Regi tidak menggubris pernyataan dari pengusaha toko bunga itu. Putri Anne dan Arya Saloka

Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto: Putri Anne dan Arya Saloka/Instagram @arya.saloka) Pada Mei 2022, pernikahan aktor Arya Saloka dan Putri Anne juga sempat dilanda isu perselingkuhan. Seperti diketahui, Arya adalah bintang sinetron 'Ikatan Cinta' yang dipasangkan dengan Amanda Manopo. Dari perannya di sinetron itu, banyak netizen yang kerap menjodohkan mereka. Di sisi lain, aktor 31 tahun ini sempat menghapus semua foto bersama sang istri. Bahkan terdapat video viral yang memperlihatkan kedekatan Arya dengan Amanda. Meski begitu, rumah tangga Arya Saloka dengan Putri Anne masih awet hingga saat ini.

Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto: Lesty Kejora dan Rizky Billar/Instagram @lestykejora)

Isu perselingkuhan beredar seiring dengan dilaporkannya Rizky Billar ke polisi atas tuduhan KDRT. Pasalnya, kasus kekerasan ini terjadi setelah Lesty memergoki sang suami saat berkirim pesan dengan selingkuhannya hingga terjadi pertengkaran. Namun, setelah Billar ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus KDRT, Lesty memilih untuk mencabut gugatan kasusnya demi sang putra. Nagita Slavina dan Raffi Ahmad

Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto: Raffi Ahmad dan Nagita Slavina/Instagram @raffinagita1717) Presenter kondang Raffi Ahmad sering kali diisukan selingkuh dari Nagita Slavina. Bahkan beberapa tahun lalu Raffi sempat diisukan selingkuh dengan Ayu Ting Ting hingga menghebohkan publik. Tak hanya itu, pada 2022 ini Raffi juga diisukan dekat dengan beberapa wanita, seperti Nita Gunawan hingga karyawannya yang bernama Mimi Bayuh. Namun, semua rumor tersebut telah dibantah oleh Raffi dan Nagita.

Pernikahan artis tanah air yang dilanda isu perselingkuhan di 2022. (Foto: Medina Zein dan Lukman Azhari/Instagram @medinazein)

Setelah membina rumah tangga selama lima tahun, pernikahan Medina Zein dan Lukman Azhari dilanda isu perselingkuhan. Artis 30 tahun ini tak segan-segan membongkar perlakuan Lukman terhadapnya serta kasus perselingkuhannya. Medina juga sempat mengungkapkan sosok wanita yang menjadi selingkuhan suaminya. Dia bahkan melayangkan gugatan cerai pada Lukman, namun mereka memutuskan untuk kembali rujuk dengan syarat.