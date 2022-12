JAKARTA - Kemunculan Peterpan sebelum akhirnya berganti nama menjadi NOAH, menimbulkan spekulasi bahwa Nazril Irham alias Ariel NOAH merupakan seorang musisi yang berasal dari Bandung, Jawa barat. Padahal, pelantun Bintang Di Surga itu sama sekali tidak memiliki darah Sunda dari kedua orang tuanya.

Pria 41 tahun ini justru memiliki darah Minang alias Padang dari kedua orang tuanya. Hal itu bahkan diungkapkan langsung oleh Ariel dalam perbincangannya di YouTube bersama Armand Maulana pada 2020 silam.

"Darahnya Padang, ibu orang padang, bapak yang campuran. Bapak Padangnya bonjol, campuran batak," ungkap Ariel kala itu.

Bukan hanya memiliki darah Sumatera saja, Ariel rupanya juga berdarah Jawa. Bahkan ayahnya yang bekerja sebagai pegawai lapangan di Pertamina, sempat membuatnya hidup di Aceh.

Kendati demikian, Ariel tak memungkiri bahwa dirinya memang dibesarkan di daerah Jawa Barat sehingga ia cukup fasih berbahasa Sunda. Tujuh tahun tinggal di Aceh, akhirnya Ariel bersama keluarga memilih untuk menetap di Bandung sejak 1993. Tepatnya saat ia berusia 12 tahun.

Ariel NOAH sendiri memang tak pernah membongkar soal identitas saudara kandungnya. Namun, ia diketahui memiliki seorang kakak laki-laki bernama Nazlin Fachrizal dan seorang kakak perempuan.

Sayangnya, tidak diketahui siapakah nama dari kakak perempuan Ariel.

Meski begitu, beberapa waktu lalu sempat muncul pemberitaan bahwa istri dari Karopaminal Divpropam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan, Amanda Seali Syah Alam adalah kakak kandung Ariel. Namun hal tersebut tampaknya tidak benar. Mengingat wanita yang berprofesi sebagai pengacara itu lahir pada Juni 1990.

"Ayah n Mamah beda umur brp??? Karna seperti beda umur jauh and how to make things work??? Ayah, Maret 1974. Mamah, June 1990. Yesss 16 tahun," tulis Seali Syah pada Instagram Storynya usai menikah dengan Brigjen Hendra Kurniawan.

Tak terbukanya Ariel soal keluarganya membuat publik sempat heboh pada 2017 lalu lewat kemunculan foto sang vokalis bersama Seali Syah. Kala itu, foto Ariel yang pinggangnya dipeluk oleh Seali sempat menimbulkan kabar bahwa keduanya menjalin hubungan asmara.

Padahal, Seali masih memiliki hubungan saudara dari Ariel. Sama halnya dengan Seali, artis Tyas Mirasih juga diketahui masih memiliki hubungan saudara dengan Ariel NOAH.

Sementara itu, hingga kini publik tidak mengetahui bagaimana sosok dari kakak kandung Ariel. Tampaknya, Ariel memang benar-benar menutup kehidupan pribadinya ya?