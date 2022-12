JAKARTA - Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022 digelar selama tiga hari pada 9-11 Desember 2022. Acara ini dilaksanakan di Plaza Barat Senayan, Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Acara yang mengusung tema Proud to be Entrepreneur ini dimeriahkan oleh Live Music Performance, Food and Beverage Festival, Talkshow, Fashion Show, hingga Expo Craft and Fashion.

Salah satu keseruan acara ini adalah sesi Zumba bersama Denada. Dari pantauan MNC Portal, acara zumba bersama Denada dimulai pukul 16.30 WIB. Terlihat area zumba masih sepi karena cuaca yang gerimis.

“Makasih buat semuanya yang hadir. Walaupun mendung, hujan dan rasanya mager tapi aku minta kalian ikutanjoget zumba. Cuaca dingin kalau zumba tubuh jadi hangat. Bisa lebih semangat tinggi dan akan memberikan banyak energi lebih lagi,” ujar Denada.

“Yang mau merapat ke tengah-tengah ada aku dan dua rekan aku. We just have fun. Pokoknya ikutan kita sebisa mungkin. Aku yakin semua bisa have fun. Kalau denger lagunya pasti seneng dan have fun,” sambung Denada.

BACA JUGA:Jawaban Kocak Kaesang Pangarep soal Malam Pertama

Dan benar saja, yang awalnya suasana sepi ketika musik diputar banyak pengunjung yang ikut berjoget. Denada mengkolaborasikan musik latin hingga dangdut sehingga penonton tertarik untuk bergoyang.

“Masih oke? Semangat. Kita lanjut yah,” kata Denada.

Bahkan Denada tak sungkan turun dari atas panggung untuk zumba bersama para peserta. Suasana semakin panas dengan gerakan-gerakan yang dibawakan Denada.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Tak hanya zumba, Denada juga sempat membawakan lagu yang tengah hits di TikTok berjudul No Comment. “Siapa di sini yang ngefans sama Bunda Corla?,” kata Denada. Kemudian dia membawakan lagu tersebut dengan mengikuti gaya Bunda Corla. BACA JUGA:Jadwal Resepsi Pernikahan Kaesang dan Erina di Loji Gandrung dan Pura Mangkunegaran Terlihat para peserta zumba merasa senang dan have fun setelah zumba bersama Denada. Salah satunya adalah Sutanti yang sengaja datang ke acara WMM Fest 2022 untuk zumba bareng Denada. “Saya zumba udah empat tahun, saya ngerasa lebih sehat aja,” ucap wanita 59 tahun itu. Selain itu ada juga Kiki warga Jakarta yang mengaku senang bisa zumba bareng Denada. “Tadi sempet hujan tapi tetap semangat demi sehat,” ucapnya. WMM Fest 2022 juga akan dihadiri oleh musisi Tanah Air, seperti Dewa19 feat Ello, Gigi, Maliq & D'Essentials, Rizky Febian, Evan Loss, Setia Band, Element, Andien, Kunto Aji, Goodnight Electric, Lalahuta, Teddy Adhitya, Barasuara, hingga Fourtwnty.