DERETAN kontroversi Ericko Lim yang sempat mencuri perhatian publik dunia maya. Sang YouTuber mencuri perhatian publik ketika berseteru dengan Reza Arap akibat aksi perusakan poster pada 2018.

Namanya semakin ramai diperbincangkan setelah dia memutuskan berselingkuh dari Jessica Jane dan memacari YouTuber Listy Chan. Meski ramai dihujat, namun dia tak berhenti membuat sensasi. Berikut deretan sensasi Ericko Lim seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Makan Bulu Kemaluan

Ericko Lim memakan bulu kemaluannya sendiri untuk merayakan 400.000 subscriber di YouTube, pada Mei 2018. Dia kemudian memotong bulu kemaluan dan memakannya dengan roti dan meses.

Kontroversi Ericko Lim. (Foto: YouTube/ERICKO LIM)

“Enak sih karena gue campur dengan meses dan roti. Sebenarnya biasa saja (makan bulu kemaluan). Memangnya siapa yang enggak pernah makan bulu kemaluan? Sorry,” katanya kepada Denny Sumargo, pada 29 September 2020.

2.Permalukan Riz Kun

Pertengahan 2018, video Ericko Lim viral di media sosial. Video berdurasi 55 detik itu berisi aksi sang YouTuber merobek dan menginjak-injak poster milik rekannya, Riz Kun, yang tengah cosplay menjadi Kaneki Ken.

Kontroversi Ericko Lim. (Foto: YouTube/ERICKO LIM)

Tak hanya itu, dia juga menertawai kostum yang dipakai Riz dan memberinya sejumlah uang. Akibat aksinya tersebut, warganet ramai meminta Ericko Lim dihapus dari tim e-Sport Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2018.

Ericko Lim menanggapi protes warganet dan menyebut aksinya sebuah pembelaan untuk Riz Kun karena rekannya itu sudah diperalat untuk memakai sepatu palsu. Namun tentu saja penjelasannya tak diterima publik.

BACA JUGA: Diselingkuhi Ericko Lim, Listy Chan: Mungkin Ini Karma

BACA JUGA: 8 Fakta Erina Gudono, Calon Istri Kaesang Pangarep yang Punya Sederet Prestasi

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

3.Berseteru dengan Reza Arap

Aksi perusakan poster Riz Kun berujung pada perseteruan Ericko Lim dan Reza Arap. Arap menilai, YouTuber 28 tahun itu tak pantas menjadi sutradara YouTube Rewind setelah aksi tak terpujinya tersebut.

Kontroversi Ericko Lim. (Foto: Instagram/@erickolimganteng)

“You don’t deserve to handle YouTube Rewind. Do not try to convince me. Not in any way (Kau tak layak menggarap YouTube Rewind. Jangan berusaha meyakinkanku dengan cara apapun),” kata Reza Arap kala itu.

Menariknya, saling sindir antara keduanya tak hanya terjadi di media sosial. Keduanya melanjutkan perseteruan itu lewat lagu masing-masing.

4.Dipenjara karena Narkoba

Ericko Lim masuk bui setelah ditangkap polisi akibat kepemilikan narkotika di apartemennya di kawasan Jakarta Barat, pada 2019. Kala itu, polisi menyita dua butir ekstasi berwarna kuning dari TKP. Dia kemudian divonis penjara 1 tahun dan rehabilitasi.

5.Selingkuh

Lepas dari narkoba, kehidupan Ericko Lim tak lantas membaik. Pada 15 Juli 2020, kekasihnya, Jessica Jane justru membongkar perselingkuhannya dengan atlet e-Sport bernama Listy Chan.

Kontroversi Ericko Lim. (Foto: Instagram/@erickolimganteng)

Tudingan itu diperkuat dengan foto dan video mesra Ericko dan Listy yang dibeberkan Jane ke media sosial. Akibat kasus perselingkuhan itu, sang YouTuber bahkan sampai harus kehilangan lebih dari 830.000 subscriber-nya.

6.Pindah Agama

Kontroversi Ericko Lim lainnya adalah soal agama. Dia mengaku, terlahir sebagai penganut Kristen dengan nama baptis Ericko Timotius Lim. Namun dalam perjalanannya pernah menjadi mualaf dan sempat bergabung dengan aliran satanic.

Kontroversi Ericko Lim. (Foto: Instagram/@erickolimganteng)

Namun saat berada di dalam penjara, dia mengaku, kembali pada agamanya semula, Kristen. Dia mengaku, merasakan pertolongan dan perlindungan Tuhan selama berada di balik jeruji besi.*