JAKARTA - Keluarga Glenn Fredly mulai sibuk mempersiapkan momen Natal yang akan berlangsung kurang dari satu bulan lagi. Berbeda dengan Natal sebelumnya, kali ini Mutia Ayu terlihat dibantu oleh putri kecilnya, Gewa untuk menghias pohon Natal.

Melalui akun Instagram pribadinya, wanita 27 tahun itu terlihat asyik menempelkan satu per satu hiasan ke pohon Natal miliknya. Bahkan, si cantik Gewa juga ikut membantu ibunya dengan menempel beberapa hiasan Natal.

Menariknya, bocah 2 tahun 9 bulan itu disebut Mutia turut mengikutsertakan ayahnya yakni mendiang Glenn untuk mengobrol dan menghias pohon Natal. Hal itu bahkan diungkapkan oleh pelantun Muara Hati tersebut di kolom keterangan video.

"Selalu berusaha untuk bersyukur dan menjalani hidup sebaik mungkin," ungkap Mutia Ayu.

"Untuk pertama kalinya Gewa ikut tata pohon Natal dengan rapiih sambil ajak interaksi dengan Photonya Ayah," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Mutia menyebut bahwa Gewa beberapa kali mengajak ayahnya untuk mengobrol. Ia bahkan sempat mengadu ke ayahnya saat tangannya terkena tusuk.

"‘Ayah look santa bagus ya’. ‘Look Ayah bola nya merah’. ‘Awww Ayah ade ke tusuk,sakit ih’ Gewa sambil ketawa…..,” cerita Mutia Ayu.

Lewat unggahan tersebut, Mutia mengaku sangat bangga dengan putri kecilnya yang mengalami tumbuh kembang baik. Bahkan, ia juga sempat menuliskan ucapan cinta untuk Gewa dan juga mendiang suami tercinta.

“Proud of you Gewa meskipun Ayah udah gak bisa temenin Gewa tata pohon natal tapi Ayah selalu liatin Gewa kemanapun dan dimanapun,” ujar Mutia.

“Love you Gewa , and we love you Ayah @glennfredly309,” tambahnya.

Melihat momen haru tersebut, netizen mengaku merasa terenyuh. Tak sedikit yang memberikan semangat pada Mutia dan juga Gewa. "Terharu dg kesetiaan bunda gewa... Selamat menjelang Natal... Tuhan Yesus memberkati bunda dan.gewa," kata naibah***. "Gewa sayang, selamat menyambut Natal dengan sukacita bersama ibu ya, ayah pasti lihat Gewa dari tempat Tuhan dengan bangga," lanjut heidy***. "Selamat menyambut Natal bunda dan nona manis Gewa. Ayah Glenn pasti bahagia. Sehat selalu bunda dan nona manis Gewa," timpal mathel***.