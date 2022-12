JAKARTA - Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya merilis foto pernikahannya. Foto ini menjadi pelepas dahaga fans yang telah lama menanti foto pernikahan tersebut.

Seperti diketahui Sisca Kohl dan Jess No Limit telah menikah pada 10 Oktober 2022. Proses pemberkatan itu digelar di sebuah Kapel. Selain itu pernikahan itu digelar secara tertutup dari awak media.

Sisca Kohl dan Jess No Limit membagikan momen bahagia tersebut lewat akun medianya masing-masing. Dalam unggahan tersebut, Jess No Limit dan Sisca Kohl tampil begitu tampan dan cantik.

Â

Jess No Limit tampil dengan setelah jas bewarna hitam, sedangkan Sisca Kohl begitu cantik dan glamour dengan balutan gaun pengantin berwarna putih. Tak ketinggalan mahkota bewarna silver ada berada di atas rambutnya.

"10.10.2022 forever together no limit i love you so much my wife @siscakohl," tulis Jess No Limit, di Instagram, Rabu (30/11/2022).

Unggahan tersebut, langsung menuai pujian dari netizen. Mereka sakit bahwa pernikahan Sisca Kohl dan Jess No Limit begitu private. Bahkan wajah keluarga pun tak ada satupun yang diperlihatkan dalam konten YouTube mereka.

"Aku sekarang paham kenapa ngeditnya lama banget. Ternyata kak Sisca bener-bener menjaga privacy keluarganya. Jadi pasti milih video yang keluarganya tak terlihat," ujar akun @nyit***.

"Hebat media nggak ada yang bisa liput, bener-bener private, tambah @tson***.

"Gw nonton vlognya kok ortu Sisca nggak keliatan ya, di dalam vlognya," sahut @aldi***.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Sementara itu, diketahui, Sisca Kohl mengenakan busana pengantin dengan berat 10 kilogram, hal itu diketahui dari video terbaru di kanal YouTube pribadinya. "Nih guys kalian bisa lihat. Karena bajuku berat ya guys, banyak fabric-nya (kain) jadi gini guys," ujar Sisca sambil memperlihatkan ke kamera. "Berapa kilo itu ayang?" tanya Jess No Limit, "10 kilo ya," jawab Sisca Kohl lagi.