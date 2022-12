JAKARTA - Kabar gembira datang dari boy group ENHYPEN yang resmi akan menggelar konser di Jakarta pada Maret 2023 mendatang.

Diketahui, kabar ini diumumkan melalui akun instagram @jakartakonser, Rabu (30/11/2022).

Selain itu, pihaknya meminta para penggemar untuk menunggu informasi lebih lanjut terkait detail konser ini.

“CONFIRMED!!! ENHYPEN is coming to Jakarta on March 2023. FOLLOW US TO KEEP UPDATED!!!,” tulisnya.

Meski begitu, pihak agensi yang menaungi grup vokal pria ini, Belift Lab belum memberikan konfirmasi lebih jelas terkait gelaran konser ini.

Namun, grup beranggotakan tujuh orang ini memang sudah mengumumkan konser tur dunia mereka bertajuk Manifesto yang akan berlangsung di Thailand dan Filipina pada awal 2023.

Seoul menjadi kota pertama mereka untuk menggelar konser selama dua hari berturut-turut. Konser pembuka itu diadakan pada 17 September di Stadion Olimpiade SK.

Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai konser ENHYPEN yang akan diadakan di Jakarta, diperkirakan harga tiket konser dimulai dari Rp1,1 juta hingga Rp3 juta melihat berdasarkan dari konser ENHYPEN di negara Asia lainnya.

(CLO)