SEOUL - ENHYPEN bersiap untuk menjalani tur dunia pertama mereka pada tahun ini. Hal tersebut diumumkan agensi grup tersebut, BELIFT LAB, pada 28 Juni 2022.

“Pertengahan September ini, ENHYPEN berencana menggelar tur dunia. Dimulai dari Korea, berlanjut ke Jepang, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya,” ujar agensi tersebut dikutip dari Soompi, Rabu (29/6/2022).

Ini akan menjadi tur dunia pertama Jungwon cs sejak debut di industri musik, pada November 2020. Sejauh ini, mereka sudah merilis tiga mini album, satu album studio, satu album repackaged, dan tiga single berbahasa Jepang.

ENHYPEN terakhir merilis album repackaged ‘DIMENSION: ANSWER’, pada 10 Januari silam. Album itu kemudian berhasil menguasai chart Top Albums iTunes di berbagai dunia dan memenangkan dua trofi music show.

Sebelum memulai tur dunia, ENHYPEN merilis album ‘MANIFESTO: DAY 1’, pada 4 Juli 2022. Berdasarkan teaser yang dirilis BELIFT LAB, ada enam lagu dalam album tersebut: Walk The Line, Future Perfect, ParadoXXX Invasion, TFW (That Feeling When), Shout Out, dan Foreshadow.*

(SIS)