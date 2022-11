JAKARTA - Kabar bahagia datang dari adik almarhum Adjie Massaid, Mudjie Massaid. Adik ipar dari Angelina Sondakh itu diketahui menikah dengan seorang DJ bernama Lucyana pada Minggu, 27 November 2022 kemarin.

Kabar pernikahan Mudjie dan Lucyana diketahui lewat unggahan video yang dibagikan di akun Instagram. Dalam video berdurasi singkat tersebut, kakak Lucyana terlihat bertindak sebagai wali dan menikahkan sang adik dengan paman dai Keanu Massaid tersebut.

"Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Lucyana adik kandung saya dengan maskawin berupa perhiasan emas 3 gram dan uang tunai sebesar Rp 2,5 juta serta seperangkat alat sholat dibayar tunai," ucap kakak kandung Lucyana.

Tak lama Mudjie pun terdengar mengucapkan kalimat ijab kabul yang diakhiri dengan pernyataan sah dari para tamu undangan. Sementara itu, pernikahan Mudjie dan Lucyana pun terlihat berlangsung khidmat dan digelar di sebuah masjid.

Melihat unggahan tersebut, Reza Artamevia yang merupakan mantan kakak ipar Mudjie tampak mengucapkan selamat atas pernikahan tersebut. Ia bahkan sempat menuliskan doa untuk rumah tangga Mudjie dengan Lucyana.

"ALHAMDULILLAH wa Syukru'BINNI'MATILLAH... Happy wedding for both of U," tulis Reza Artamevia di kolom komentar video tersebut.

"Hatur nuhun teteh ku sayang," jawab Lucyana. Sebelumnya, sempat muncul kabar yang mengatakan bahwa Mudjie dan Angelina Sondakh akan menikah. Namun, Mudjie langsung membantah kabar tersebut dan mengatakan bahwa Angie pun sudah mengetahui ikhwal rencana pernikahannya dengan Lucyana.