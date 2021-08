JAKARTA - Aaliyah Massaid memperingati hari ulang tahun sang ayah, Adjie Massaid. Ia memberikan pesan menyentuh yang ditulis di akun media sosial miliknya.

"Happy birthday my angel, forever in my heart, my first love. (Selamat ulang tahun malaikatku. Selamanya di hatiku, cinta pertamaku)," tulis Aaliyah Massaid di instastory, Sabtu (7/8/2021).

Putri kedua dari pernikahan Adjie Massaid dengan penyanyi Reza Artamevia itu terlihat mengenang momen bersama mendiang ayahnya. Hal ini terlihat lewat beberapa foto yang diabadikan.

Peringati 10 Tahun Meninggalnya Adjie Massaid, Aaliyah Massaid Ziarah





Tak hanya itu, Aaliyah juga turut menyelipkan ucapan bahwa mendiang ayahnya itu merupakan ayah terbaik di dunia pada sebuah foto.

"Worlds best dad (ayah terbaik di dunia)," tulis Aaliyah Massaid.

Diketahui sebelumnya, suami Angelina Sondakh itu miliki tiga orang anak, yakni Zahwa dan Aaliyah Massaid putri dari pernikahannya yang pertama.

Sedangkan Keanu Massaid merupakan putra semata wayang nya dia bersama Angelina Sondakh. Mendiang Adjie Massaid sendiri lahir pada 7 Agustus 1967 dan meninggal dunia pada 5 Februari 2011 akibat serangan jantung.

