PENYANYI pop asal Amerika Serikat, Selena Gomez baru saja mengunggah potret terbarunya di sosial media. Pelantun Lose You To Love Me ini membagikan momen reunian bersama grup musik Korea Selatan, BLACKPINK.

Dalam potret itu, terlihat Selena begitu bahagia bisa bertemu kembali dengan Jennie, Lisa, Rose dan Jisoo. Mantan kekasih Justin Bieber ini juga menuliskan keterangan manis di unggahannya.

“Selpink chillin,” tulis Selena, dikutip MNC Portal Indonesia, Minggu (27/11/22).

Dalam potret itu, terlihat Selena nampak mengenakan jaket kulit hitam dengan atasan berwarna senada.

Sementara itu, penampilan BLACKPINK tak kalah menarik dengan sweat shirt bertuliskan grup musik mereka.

Selena Gomez dan BLACKPINK sendiri sempat melakukan kolaborasi untuk single Ice Cream pada 2020. Kolaborasi itu sontak menghebohkan publik karena untuk pertema kalinya BLACKPINK satu proyek dengan musisi kenamaan asal Negeri Paman Sam.

Potret reuni Selena Gomez dan BLACKPINK ini tentu menarik perhatian para fans. Mereka heboh dan berharap ada kolaborasi baru di antara mereka. “Best collab,” kata akun @hall******. “Kami butuh kolaborasi baru,” tulis akun @soo******. "Tolong buat kolaborasi lainnya," komentar akun @jjati*****