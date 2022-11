JAKARTA - Marcella Nursalim merupakan peserta X Factor Indonesia 2021 yang mampu membius para juri berkat suaranya yang indah dan unik. Selain itu, parasnya yang cantik tentu menarik perhatian penggemar. Tak hanya itu, ternyata Marcella menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Karawitan Indonesia dan mempelajari instrumen musik tradisional seperti Gamelan Jawa.

Di panggung X Factor Indonesia, wanita asal Yogyakarta ini berhasil meluluhkan hati para juri dengan membawakan lagu ‘(I'm Your) Hoochie Coochie Man’ yang dipopulerkan oleh Muddy Waters. Tak hanya itu, penampilannya menyanyikan lagu ‘I'd Rather Go Blind’ dari Etta James ditonton sebanyak lebih dari 1,8 juta kali di YouTube Channel X FACTOR ID.

Memiliki YouTube Channel pribadi, Marcella kerap membagikan video penampilannya bernyanyi dan memainkan alat musik tradisional. Kali ini, Marcella membagikan penampilan duetnya bersama Phil Antonio membawakan lagu jazz berjudul ‘Sway’.

Sebagai informasi, ‘Sway’ merupakan lagu jazz yang sangat populer dan kerap terdengar di layar kaca sebagai backsong pada sebuah adegan drama. ‘Sway’ juga telah dipopulerkan oleh Dean Martin pada tahun 1954, dan banyak penyanyi lain yang membawakan cover lagu tersebut, dan salah satu yang paling populer adalah versi dari Michael Buble pada tahun 2003.

Harmonisasi vokal Marcella dan Phil begitu memanjakan telinga siapapun yang mendengar keduanya bernyanyi. Ditambah dengan interaksi manis keduanya di atas panggung membuat penampilan keduanya semakin sempurna dengan iringan alat musik gitar, drum, dan double bass. BACA JUGA:Jawaban Naysilla Mirdad setelah Dikabarkan Resmi Mualaf Berkat penampilan keduanya yang memukau, beragam tanggapan positif membanjiri video cover lagu tersebut. “Suaranya mengingatkan kita dimasa muda tahun 60an sampai 70an mantap,” tulis salah satu penonton dalam kolom komentar. Buat yang penasaran dengan penampilan Marcella dan Phil menyanyikan ‘Sway’, langsung aja cek videonya hanya di YouTube Channel Marcella Dee, ya!