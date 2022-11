SEOUL - Aktor Squid Game, Oh Young Soo didakwa atas tuduhan penyerangan tidak senonoh. Namun Kantor Kejaksaan Distrik Suwon cabang Seongnam tidak menahan aktor gaek tersebut.

Tuntutan atas Oh Young Soo sebenarnya terjadi pada pertengahan tahun 2017. Saat itu, korban mengklaim, sang aktor menyentuh tubuhnya secara tidak senonoh. Korban kemudian melapor ke polisi pada Desember 2021.

Laporan itu kemudian naik ke kejaksaan pada Februari 2022. Namun atas permintaan jaksa, polisi melakukan penyelidikan tambahan di mana mereka mewawancarai korban dan meminta pendapat pengacara.

Polisi kemudian memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus tersebut, pada April 2022. Korban menolak keputusan itu dan mengajukan banding sehingga jaksa melakukan investigasi ulang atas kasus tersebut.

Dalam penyelidikan jaksa, Oh Young Soo dikabarkan membantah tuduhan tersebut. “Aku hanya memegang tangannya untuk memandu jalannya di sekitar danau. Aku minta maaf dan dia bilang tidak akan mempermasalahkan hal tersebut,” ungkapnya.

Namun kemudian jaksa menemukan bukti kuat yang mendukung tuduhan korban soal perlakuan tak senonoh yang dilakukan Oh Young Soo. Kasus tersebut kemudian naik sidang.

Oh Young Soo merupakan pemeran Oh Il Nam, kakek tua penderita tumor otak dalam series Netflix, Squid Game. Berkat perannya itu, dia memenangkan penghargaan Best Supporting Actor in the TV di Golden Globe, pada Januari 2022.*